Van alle kanten wordt ouderen aangepraat: beweeg zo min mogelijk!

Kennelijk doe ik iets fout. In plaats van badkamer, trap en meubilair aanpassen zet ik juist alles op alles om te bewegen, betoogt Hans Jacobs, AOW’er en auteur van onder andere ‘Anekdotes van een Amsterdammer’.

Stiekem aan word ik steeds ouder. Dat is een natuurlijk proces, er valt niet aan te ontkomen. Je wordt wat stijver, loopt moeilijker. Afijn, je leert ermee om te gaan. Toch schijn ik het niet helemaal goed te doen. Ik wil namelijk graag in beweging blijven en meedraaien in mijn eigen omgeving. Dus wandel ik dagelijks en fiets soms een stukje. Blijkbaar hartstikke fout!

Want op tv zie ik een oud-goochelaar die het noodzakelijk vindt dat ik mijn badkamer aan de huidige veiligheidseisen aanpas. Onder het douchen moet je op een klapstoeltje zitten, zodat je niet omvalt. Ik sta er gewoon bij en heb voldoende mogelijkheden om me bij een glijpartij vast te grijpen. In de granieten vloer zijn strippen aangebracht tegen uitglijden. Moet voldoende zijn. De goochelaar adviseert mij echter dit onmiddellijk in één dag te veranderen. Ja, hij kan toveren.

Er blijken tegenwoordig ook stoelen te zijn waarbij je niet meer hoeft op te staan. Via een knopje zet die stoel je overeind zodat je moeiteloos kan weglopen. Wat een prachtige vooruitgang toch. En de traplift, absoluut noodzakelijk dat ik er een aanschaf. Immers, zo’n trap oplopen wordt volgens de verkoper in de toekomst een niet ongevaarlijke klus. De trap kan ook als transportband gebruikt worden. Erg handig voor al die onsportieve AOW’ers. De extra leuning die ik thuis heb aangebracht, werkt trouwens ook prima.

Fietsen met 40 kilometer per uur

Daarnaast, fietsen doe je niet meer door gewoon te trappen, er zijn immers fietsen waarop je altijd wind mee hebt. E-bikes, elektrisch aangedreven. Je moet nog wel mee-trappen, maar voor je het weet ga je veertig kilometer per uur. Heerlijk, die frisse wind om je heen, en de natuur leer je zo veel sneller ontdekken. Gevallen? Ach, de ziekenhuizen weten er alles van.

Dan is er nog de scootmobiel. Altijd handig voor de boodschappen. In de super zoekt iedereen dekking als je langskomt. Zo wordt er toch nog rekening met je gehouden in coronatijd. Als je hem echt nodig hebt, oké, een hartstikke fijn ding, maar lopen is gezonder zolang je dat kan en met zo’n supermarktkarretje als houvast kom ik ver genoeg.

En ik maar denken dat hoe meer ik beweeg hoe beter het voor mij is en hoe langer ik gezond mee kan draaien in mijn omgeving. En dat blijven bewegen prettiger ouder worden inhoudt. Dus pleit ik voor eigenwijsheid.

En de toekomst? De robot komt eraan, die neemt ons bewegen over. Kunnen we dan nog heerlijk rustig achter de geraniums zitten.

