Val ‘driftkikker’ Wiersma niet lastig, nu hij het onderwijs op de schop neemt

Het kan geen toeval zijn. In dezelfde week dat onderwijsminister Dennis Wiersma zijn plannen ontvouwt voor meer overheidssturing van het basis- en middelbaar onderwijs, komen er geluiden naar buiten over zijn grensoverschrijdend gedrag tegen ambtenaren in zijn eerste jaar op het departement.

Het hoeft ook niet te verbazen. Wie de wissels probeert te verzetten van een beleid dat al ruim dertig jaar lang de onderwijskwaliteit erodeert, kan niet anders dan op tegenwerking stuiten. Maar het verzetten van de wissels is noodzakelijk. Een kwart van de vijftienjarigen is functioneel analfabeet. Zwakke leerlingen en leerlingen van arme ouders worden fijngemalen in een systeem waarin eenduidige toetsing, scherpe inspectie en gelijke kansen steeds minder belangrijk geworden zijn.

Minister Wiersma wil – het is een verademing – hier eindelijk een eind aan maken. De Cito-toets is eind jaren zestig in het leven geroepen om een helder beeld te krijgen van de academische kwaliteiten van leerlingen aan het eind van de basisschool. Het is een goede zaak dat de minister deze maatstaf weer in ere wil herstellen.

Nieuwbouw en fusiedrift

Datzelfde geldt voor zijn plannen om meer greep te krijgen op de financiering van het onderwijs. Met de in de jaren negentig ingevoerde zogeheten lumpsum financiering heeft de overheid krachtige sturing van het onderwijsbeleid uit handen gegeven aan schoolbesturen. Veel nieuwbouw, fusiedrift en didactisch geëxperimenteer waren het gevolg. Daarbij kwamen het belang van de leerling en de rol van de leraar bepaald niet altijd op de eerste plaats.

Als laatste instrument van de overheid om de kwaliteit van onderwijs op peil te houden, resteerde de onderwijsinspectie. Maar ook hier ontbrak krachtige steun van het ministerie. Vaak waren het bezuinigingen en vervaging van de eisen die de macht van de inspectie inperkten in plaats van haar te versterken. Juist de onderwijsinspectie is een cruciaal instrument om de kwaliteit van onderwijs weer op peil te brengen.

De afgelopen decennia hebben een wirwar laten zien van allerlei initiatieven en activiteiten om het onderwijsniveau terug te brengen naar een hoger niveau. Minister Wiersma is de eerste die hier nu langverwachte en noodzakelijke landelijke sturing aan wil geven. Daarvoor verdient hij alle lof en steun. Geen karaktermoord.

