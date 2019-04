Vakmanschap krijgt juist wel de ruimte in de ggz

Koekkoek beweert dat professionals zzp’er worden, omdat ze onvoldoende zelfreflectie hebben en het niet verdragen aangesproken te worden. Een boude stelling, die hij niet onderbouwt. Benieuwd of collega zzp-verpleegkundigen zich in dit beeld herkennen. Zouden sommigen misschien het zzp-schap kiezen omdat ze hun vakmanschap willen handhaven?

Koekkoek richt daarna zijn vizier op medicalisering. Hij stelt dat medicalisering bepaalt dat ‘voor iedere beslissing een dokter nodig is’. Dat doet medicalisering niet, die bepaalt alleen welke fenomenen tot het medische domein worden gerekend. Hóe je dat domein vervolgens organiseert, is iets anders. Hij schrijft dat andere professionals zich opwaarderen om beslissingsbevoegdheid en status te kunnen claimen. Koekkoek verwart hier medicalisering met rationalisering: de toenemende systematisering en ordening van de praktijk om beheersbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Deze hangt samen met de toenemende differentiatie van zorg en samenleving, en is uitvoerig beschreven.

Pijlen

Rationalisering kan inderdaad tot toenemende specialisatie leiden, en – via protocollering – tot een verloochening van de praktische wijsheid die bij vakmanschap hoort. Maar dan moet je juist niet je pijlen richten op professionaliteit zelf, zoals vertegenwoordigd door medisch of verpleegkundig specialisten, want zo’n specialist is juist een vakman (meestal een vrouw trouwens) die wetenschappelijke en professionele kennis combineert met praktische expertise.

Academische kennis en praktische wijsheid zijn complementair, niet tegenstrijdig. ‘Gewone’ vaardigheden en zelfreflectie zijn pijlers van opleiding en de dagelijkse praktijk, en gebrek aan tijd voor reflectie en voor intervisie is juist één van de argumenten die professionals noemen bij hun keuze voor het zzp-schap. Het zijn ook artsen die aan de wieg stonden van initiatieven zoals Het Roer Moet Om en Ontregel de Zorg. De beroepsgroep van psychiaters werkt momenteel met GGZ Nederland samen om praktische maatregelen te bedenken om meer ruimte te scheppen voor het gewone vakmanschap dat Koekkoek terecht waardeert.