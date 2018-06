Vage verklaringen en tot weinig verplichtende conclusies zijn het wondermiddel van de EU

Alleen Mark Rutte bleef er laconiek onder. Zo lang hij Europese topvergaderingen meemaakt – en dat is intussen heel lang – heetten die áltijd plaats te vinden onder dreiging van een existentiële crisis, zo merkte hij op. De grootste constante van de EU lijkt zo langzamerhand te zijn dat zij op elk willekeurig moment op het punt staat ten onder te gaan.

Deze keer was het de migratie die voor veel opwinding zorgde. Het commentaar in deze krant zag de EU er zelfs door ‘gegijzeld’. En dat terwijl er eigenlijk helemaal geen dringende migratiecrisis is. Zeker, nog altijd wagen tienduizenden de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee, ooit het hart van Europa en haar centrale verkeersplein (‘mare nostrum’, zeiden de Romeinen), nu een strenge grens die het noorden van het zuiden scheidt. Dat brengt tragedies en veel doden met zich mee, maar de aantallen staan momenteel niet in verhouding van wat Europa eerder met veel vertrouwen meende te kunnen ‘schaffen’.

In werkelijkheid huist die paniek dan ook ergens anders. In Duitsland komen er verkiezingen aan en díe zijn het die Merkel pas werkelijk zorgen baren. Het spook van een ‘tsunami van gelukszoekers’ werd met hoop op electoraal succes van zolder gehaald door de Beierse CSU: Merkels zusterpartij die als vriendin soms politieke vijanden overbodig lijkt te maken. En als Duitsland het op de heupen krijgt, siddert heel de EU mee. Buitenlandse politiek is zelfs binnen het Europese verband nog altijd in de eerste plaats een verlengstuk van de binnenlandse politiek.

Geen wonder dat de EU-top eindigde in vage verklaringen en tot weinig verplichtende conclusies