Vaderverlof van vijf dagen is een mooi maximum

Het ziet ernaar uit dat het vaderschapsverlof wellicht wordt uitgebreid naar vijf dagen, zo bleek uit een stemming in de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces. Prima, zeker als je daarmee meer op een lijn met andere Europese landen komt. Het kan ook een geste zijn naar vaders die bij hun kinderen willen zijn. Maar ik zie het nut niet in van een langer vaderschapsverlof.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die een kabinet willen vormen, vinden dat er meer zekerheid moet komen op de doorgeschoten geflexibiliseerde arbeidsmarkt. De manieren waarop ze dat willen realiseren, lopen nogal uiteen. Voorlopig lijkt er alleen overeenstemming over loondoorbetaling bij ziekte, belastingverlaging op arbeid en uitbreiding van het vaderschapsverlof.

D66 en ChristenUnie zijn grote voorstanders van de uitbreiding van het vaderschapsverlof en het was er al bijna doorheen als het aan demissionair minister Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid had gelegen. In het plan van Asscher worden de eerste twee dagen na de bevalling door de werkgevers betaald, de drie extra dagen worden betaald als uitkering door het UWV. Zoals het er nu naar uitziet komt daar wel een ruime steun voor in de Tweede Kamer.

Veel partijen pleiten in hun programma's voor uitbreiding van het vaderschapsverlof rond de bevalling. Maar zo vanzelfsprekend is het niet dat vaders betaald thuiszitten bij moeder en de kraamverzorgster. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat vaders zo graag weken thuiszitten rond de geboorte van hun kind. Vaak gaan ze net zo lief werken.

Okay, die twee dagen betaald verlof zoals thans het geval is, zijn wat karig. De voorgestelde uitbreiding naar vijf dagen valt toe te juichen, ook nu Nederland hiermee meer op één lijn komt met andere Europese landen. Maar dat Europese plan van een betaald vaderschapsverlof van tien dagen schiet alweer door. Als bedrijven, zoals ING, zelf dergelijke zaken regelen is daar natuurlijk niets mis mee, maar de overheid hoeft van mij niet zo ver te gaan.

Een veel langere door de overheid gefinancierde vaderschapsverlofregeling gaat mij te ver. De uitbreiding naar vijf dagen kost de samenleving al 75 miljoen euro per jaar. Ik ben het dan ook niet eens met hen die menen dat de huidige verlofregeling voor vaders niet past bij een land dat pretendeert ge-emancipeerd en eigentijds te zijn en die bijvoorbeeld acht weken betaald verlof voor vaders willen realiseren.

Voorkeursbehandeling

Enkele weken betaald vaderschapsverlof zou namelijk een voorkeursbehandeling voor vaders zijn. Nederland kent het ouderschapsverlof, dat gelijk is voor vaders en moeders. Beide ouders hebben gelijke rechten, al is het vaak onbetaald. Een apart vaderschapsverlof van enkele weken kan niet gelijkgesteld worden aan het bevallingsverlof van de moeder. Ter verduidelijking: zwangerschaps- en bevallingsverlof is in totaal 16 weken, waarbij je ervoor kunt kiezen 4-6 weken voor de bevalling met verlof te gaan. Zo houd je na de bevalling dus 10-12 weken over.

Het bevallingsverlof van maximaal 12 weken na de geboorte is gericht op herstel. Dat is voor de vader niet aan de orde. De vader kan kiezen voor partnerverlof. Kortom: er is geen enkele reden om het bevallingsverlof gelijk te stellen voor de vader. Behalve dat zou ik niet weten waarom de vader automatisch recht zou hebben op een aantal weken betaald vaderschapsverlof, waar de moeder dat doorgaans ook niet heeft.

Overigens denk ik dat een gelijke taakverdeling tussen vader en moeder nog helemaal niet aan de orde is. De meeste vrouwen kiezen er nog steeds voor om de verzorging van de kinderen grotendeels zelf op zich te nemen. Blijkbaar maakt dit moeders (en vaders) toch het meest gelukkig.