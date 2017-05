Vaderschapsverlof zou verrijking zijn voor mannen

Echt lijden doen Nederlandse kinderen daar niet onder, ze behoren nog steeds tot de gelukkigste ter wereld. Maar toch is het onwenselijk, vinden velen. Want de eerste jaren zijn cruciaal voor de band die ouders opbouwen met hun kinderen. En bovendien betekent de grotere rol die vrouwen spelen in die fase dat ze in hun carrièremogelijkheden worden beknot. Wie zich een paar jaar grotendeels terugtrekt uit de arbeidsmarkt, loopt een financiële en inhoudelijke achterstand op die nauwelijks meer is in te lopen. Om over de blijvende scheve rolverdeling van mannen en vrouwen in het huishouden als geheel nog maar te zwijgen.

Veel moeders willen de zorg helemaal niet gelijk verdelen, maar de baas zijn

Het vorige kabinet stelde daarom al voor de rol van vaders vanaf het begin te vergroten. Met een minieme stap, door het betaalde vaderschapsverlof direct na de bevalling uit te breiden van twee naar vijf dagen. Zelfs dat blijkt al een brug te ver voor de VVD, dat vindt dat werknemers en werkgevers dat zelf moeten regelen.

Maar van alle kanten neemt de druk tot verandering toe. De Europese Commissie lanceerde in april een plan om bij een geboorte minimaal tien dagen betaald vaderschapsverlof af te spreken in alle lidstaten. De commissie wil ook dat beide ouders vier maanden ouderschapsverlof tegen ziektebetaling kunnen opnemen tot hun kind twaalf is. Uiteindelijk moet dat er weer toe leiden dat de zorgtaken van vrouwen verminderen en ze meer uren betaalde arbeid kunnen verrichten. Overigens hebben Nederlandse vaders ook nu al recht op ouderschapsverlof (tot het kind acht is), maar dan meestal onbetaald. Velen maken er geen gebruik van.

In de formatiebesprekingen bepleiten CDA, D66 en GroenLinks nu zelfs drie maanden betaald verlof voor vaders. Dat is niet een definitieve oplossing, want op mentaal vlak moeten mannen, maar ook vrouwen, nog forse stappen zetten. Zoals sociaal wetenschapper Linda Duits het onlangs in deze krant formuleerde: “Veel moeders willen de zorg helemaal niet gelijk verdelen, maar de baas zijn.”

Desondanks zou het een radicale verandering zijn, die de onbalans kan helpen rechtzetten in Nederlandse gezinnen. En ja, dat is goed voor de positie van vrouwen, maar ook een verrijking voor de mannen.

