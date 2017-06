Vaderschap is offers brengen

Het vaderschap heeft de afgelopen halve eeuw flinke klappen gehad. Van figuur van ultiem gezag, standvastigheid in het leven en belichaming van de wet is de vadergestalte ineengekrompen tot die van iemand die weet dat hij het nooit goed zal doen. Geen wonder dat tegenover de dominee de twijfel toeslaat wanneer het zo ver is.

Eenmaal per jaar doen we alsof dat allemaal best meevalt. Ook aanstaande zondag wordt de vaderfiguur weer even in ere hersteld. Diens takenpakket is weliswaar verschoven: zijn knapste verdienste is niet meer speelgoed repareren maar computergames installeren. Maar dát doet hij volgens de kinderrijmpjes aan het ouderlijk bed dan ook fantastisch. Heel even mag hij weer de glorieuze belichaming zijn van de Naam-van-de-Vader, zoals de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan hem heeft genoemd.

De rest van het jaar is hij een beklagenswaardige houten klaas. Een held op sokken wiens autoriteit de tijdgeest niet meer durft te tarten. Een biologisch hulpmiddel dat binnenkort niet eens meer nodig zal zijn voor de voortplanting. Een sul die altijd zal falen omdat hij nu eenmaal géén moeder is. Een angsthaas wiens toewijding meedogenloos tegen hem gebruikt kan worden, mocht zijn huwelijk eenmaal op de klippen lopen.

Geen wonder dat de vader tegenover Ad van Nieuwpoort denkt: ‘Waar begin ik aan?’ Twijfels en onzekerheid bestormen hem – maar juist dat zet hem op het verkeerde been.

Niet te verwarren

In werkelijkheid is het vaderschap helemaal niet zo moeilijk, zolang het maar niet verward wordt met iets anders. Nee, de vader is geen moeder. En hij is nog minder het beste vriendje van zijn kinderen. Hij zorgt en koestert, maar hij verloochent zijn vaderschap niet in een poging tot populaire aaibaarheid die in werkelijkheid vaandelvlucht is.

Pas door rebellie wordt een kind volwassen en de vader mag het die leerschool niet ontnemen

Strijd en weerstand horen daarbij. Pas door rebellie wordt een kind volwassen en de vader mag het die leerschool niet ontnemen. Daar betaalt hij ook zelf een prijs voor. Hij levert er iets van de intimiteit voor in waarnaar hij zelf misschien heimelijk verlangt. En waarin hij het beter wil doen dan zijn eigen vader, wiens ongenaakbaarheid hij zich nog goed herinnert maar onwillekeurig ook overdrijft. Dat is de grootste fout die hij kan maken, want vaderschap is geen vereffening van rekeningen van een generatie eerder.

Elke vader heeft zelf een vader, met wie ook hij gestreden heeft. Dat heeft wonden geslagen, maar zonder littekens groeit een mens niet op. Op den duur helen ze. Dan ziet de jonge vader hoe hij precies zo handelt als zijn eigen vader vóór hem.

Niet tot zijn ontzetting, zoals hij altijd had gedacht (en had willen vermijden). Maar als een herkenning die hem dankbaar stemt. Eindelijk begrijpt hij – woordeloos, zoals dat tussen mannen gaat – in zijn eigen vaderschap de man die altijd boven hem uit torende.

Daarom is aanstaande zondag niet alleen een dag van versjes bij het opstaan. Het is ook de dag waarop vaders zich zelf aan hun eigen, al lang bejaarde en misschien overleden, vaders zouden moeten spiegelen. Niet zozeer met de vraag: Doe ik het goed? Kan ik het wel? Maar met de vraag: Doe ik het net zo goed als hij?

Is mijn vaderschap een eerbetoon aan zijn inspanningen, lang miskend en onderschat, waarin ik nu pas de offers, overgave en onvoorwaardelijke liefde ontdek?