Vaccineren? In Amerika kunnen ze het wel, Hugo

Vannacht kreeg ik, als gezonde 33-jarige, mijn vaccinatie-uitnodiging. Met zelfs de keuze uit Moderna of Pfizer. Nee, ik werd vanochtend niet gedesillusioneerd wakker uit een droom. Dit is de realiteit in Amerika. “You have been added to the Vaccine Administration Management System (VAMS) system to schedule your appointment for a COVID-19 vaccine. Loudoun County - First and Second Dose Clinic: April 14- May 11 (Pfizer/Moderna)”.

Mijn vriend is Amerikaans en heeft mij op de lijst gezet. Waarvoor enkel wat basisgegevens en een Amerikaans adres nodig zijn. Geen ingewikkelde registratie met ­DigiD, geen omslachtige toestanden. Nee, kort en ‘to the point’ om het doel te realiseren: zoveel en zo snel mogelijk alle vol­wassenen vaccineren. En ook in Amerika hoeft hier overigens niet voor betaald te worden.

Je mag zelf vaccin en datum kiezen

Het lijkt zo simpel. Iedereen kan zich aanmelden voor de wachtlijst om gevaccineerd te worden in zijn gemeente. Wekelijks word je op de hoogte gehouden dat je op de wachtlijst staat met een bijgewerkte planning van wie wanneer aan de beurt is. Is het jouw beurt? Dan ontvang je een link waar je een account kunt aanmaken, wat vragen kunt beantwoorden en vervolgens heb je de keuze uit verschillende klinieken. Bij elke kliniek staat vermeld met welk vaccin wordt gewerkt, zo heb je zelf de keuze om dus voor een specifieke kliniek te kiezen. Ook zie je wanneer de eerst beschikbare datum is. Voorkeur voor een bepaald vaccin, maar iets langere wachttijd? Dat is dan je eigen keuze. Bovendien zie je meteen hoeveel langer je in zo’n geval moet wachten. Een mooie, eigen afweging dus.

Voor de overheid geeft het tevens veel belangrijke informatie. Ze kunnen per postcode zien hoeveel mensen zich hebben geregistreerd en hoe de vaccinatiebereidheid ervoor staat. Is deze laag? Dan kun je met extra campagnes en persoonlijke telefoontjes mensen beter informeren.

In het bedrijfsleven kun je zo'n beleid niet maken

Het lijkt allemaal niet zo ingewikkeld. Dit is hoe het werkt in het bedrijfsleven, waar op een zo efficiënt mogelijke manier de beste resultaten moeten worden behaald. Helaas hebben we in Nederland te maken met een politiek klimaat waar efficiëntie en daadkracht geen rol lijken te spelen. Zelfs na ruim een jaar hebben ze de zaken nog niet op orde, en lijken dat ook niet binnen afzienbare tijd te hebben. In het bedrijfsleven worden mensen die dusdanig onderpresteren daarop afgerekend. In de politiek bekleden ze de hoogste functies (en mogen ze gewoon blijven zitten). Helaas ben ik momenteel in Nederland en zit die vaccinatie er voor mij dus nog niet in.

Bedankt Hugo.

Lees ook:

Minister De Jonge heeft de puzzel van het vaccineren nog niet gelegd

Hoe snel lukt het om het vaccinatieschema zo om te gooien dat iedereen die dat wil begin juli is ingeënt tegen corona?