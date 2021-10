Vaccineer kinderen vooralsnog alleen op indicatie

De gebruikte woorden zijn groter dan nodig: voorman Marc Dullaert van KidsRights spreekt van ‘manipulatie’ van kinderen, die worden ingezet als ‘middel’ in de strijd tegen het coronavirus. Waarbij hij voorlopig verwijst naar een nog ongewisse toekomst, want op dit moment is er geen sprake van het vaccineren van 5 tot 11-jarigen. Maar afhankelijk van de adviezen van het Europees Medicijnagentschap en de Gezondheidsraad kan het daar wel van komen. De mensen die zich dan schuldig zullen maken aan genoemde manipulatie, voorziet

Dullaert, zijn ouders die hun kinderen voorleggen dat de – niet verplichte – vaccinatie goed is om opa en oma te beschermen. Zijn woorden zijn in een dergelijke context veel te kras, maar zijn boodschap klopt: het is vooralsnog niet logisch om basisschoolkinderen in te enten. Vaccinatie dient twee doelen: het beschermen van individuen, en het beschermen van de samenleving als geheel.

Om met het eerste te beginnen, vaccinatie tegen de mazelen en de bof is duidelijk – ook – in het belang van het kind. Voor het coronavirus is dat in veel mindere mate het geval. Bij veruit de meeste kinderen verloopt zo’n infectie zeer mild. En het is zeker niet gezegd dat vaccinatie kwaad doet op de lange termijn, maar op dit moment valt dat niet helemaal uit te sluiten.

Vaccinatie van deze jonge kinderen zou dus vooral in het belang van de samenleving zijn. In zijn algemeenheid is dat een geldige reden.

Verantwoordelijkheid voor het collectief

Daarom opnieuw een klemmend beroep op iedereen die dat nog niet heeft gedaan, om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Die oproep geldt ook mensen die om wat voor reden dan ook zelf niet zo bang zijn voor besmetting: je mag mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het collectief. Maar je moet mensen daar wel zelf over laten beslissen, en dat kun je van 12-minners niet vragen.

Voor kinderen die om wat voor reden dan ook medisch kwetsbaar zijn, ligt vaccinatie wel voor de hand, als dat veilig is. Dan is het immers in hun eigen belang. Dat belang mag je ook best wat breder trekken. Als een gezinslid grote risico’s loopt bijvoorbeeld, en ondanks vaccinatie niet goed beschermd is. Het is immers ook in het belang van kinderen dat hun ouders gezond blijven.

Vaccinatie op indicatie dus: als regel niet vaccineren bij kinderen onder de twaalf, maar wel als de situatie daar om vraagt. Een dergelijke beslissing kun je prima overlaten aan de huisarts, in samenspraak met ouder en kind.