Vaccin-apartheid in een wereld met voldoende vaccins voor iedereen

Je zag het virus door de wereld trekken, de nieuwe variant bedoel ik, en je zag direct de vliegverboden en inreisbeperkingen erachteraan komen. Zou het helpen? Niet of nauwelijks, denk ik. Tenzij we werkelijk gesloten samenlevingen willen worden, streng afgeschermd tegen virusdragers van buiten en van binnen. Totalitaire staten kunnen dat doen, tot op zekere hoogte. Eilandstaten misschien ook. Maar voor de rest van de wereld is er maar één alternatief, en dat is dus ook onze grootste opdracht: zorg dat zo veel mogelijk mensen in zo veel mogelijk landen gevaccineerd worden.

Tot dusver mislukt dit jammerlijk. In september committeerden rijke landen, bijeengeroepen door de Amerikaanse president Joe Biden, zich tot het doel van 40 procent gevaccineerden in de 92 armere landen van deze wereld, te behalen in december. Voor zeker 82 van die landen is dat hoogst onwaarschijnlijk. In de lagelonenlanden is slechts 3 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, tegen meer dan 60 procent in de hogelonenlanden (inclusief de hogere middenklasse). Tegenover elke eerste vaccinatie in de armste landen staan zes boosters in de rijke landen – geen wonder dat gesproken wordt over vaccin-apartheid.

Wraakzuchtig achtervolgt ons falen ons

Ik ontleen deze cijfers aan Gordon Brown, de voormalige Britse premier, die tegenwoordig optreedt als ambassadeur voor de Wereldgezondheidsorganisatie. In een woedend stuk in The Guardian concludeert hij dat ons falen ons wraakzuchtig achtervolgt: “Covid verspreidt zich niet alleen ongehinderd onder onbeschermde mensen, maar muteert ook, waardoor nieuwe varianten uit de armste landen nu zelfs een bedreiging vormen voor volledig gevaccineerden in de rijkste landen.”

Voordat er misverstanden ontstaan: Browns woede wordt niet slechts veroorzaakt door het gevaar voor de rijkere mensensoort, dat zou bekrompen zijn. Hij keert zich juist tegen ‘vaccin-nationalisme’ en ‘medisch protectionisme’ en is evident verontwaardigd als hij verhaalt hoe de EU dit najaar bleef staan op de levering van miljoenen vaccins, door Johnson & Johnson geproduceerd in Zuid-Afrika, áán Europa.

Nog een cijfer. Er zijn wereldwijd inmiddels 9,1 miljard vaccins geproduceerd, aan het einde van het jaar zullen dat er 12 miljard zijn. Genoeg voor de hele wereldbevolking. Waarom slaagt de wereld er dan niet in ze een beetje fatsoenlijk te verdelen? Omdat er twee principes boven alles gaan: het eigenbelang van grote bedrijven en dat van nationale staten. Zelfs als dat zich, zoals in het geval van muterende virussen, uiteindelijk keert tegen henzelf.

Al langer wordt van verschillende kanten aangedrongen op het opschorten of opheffen van de patenten op vaccins, waardoor producenten in armere landen die zelf zouden kunnen maken, tegen lagere kosten. De EU heeft zich daar steeds tegen verzet, maar lijkt bereid tot een compromis binnen de Wereldhandelsorganisatie, die zich er deze week over buigt. Intussen boeken de drie grote vaccinmakers (Pfizer, BioNTech en Moderna) samen elke minuut 65.000 dollar winst, op jaarbasis is dat 34 miljard. Je zou er ziek van worden.