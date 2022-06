Uitsluiting van transsporters door deelnameregels schaadt acceptatie in amateursportwereld

Voor de deelname van transgenders in topsport zouden de bonden moeten kijken naar fysieke kenmerken als spiermassa en hormoonniveau. De vrees voor competitievervalsing door deelname van trans personen moet niet leiden tot uitsluiting, aangezien dit het streven naar inclusiviteit in de amateursportwereld geen goed doet.

De Amerikaanse zwemster Lia Thomas zwom vroeger bij de mannen. De deelname van deze trans vrouw aan sportwedstrijden op het hoogste niveau heeft geleid tot nieuwe regels. De wereldzwembond Fina verordonneerde onlangs dat alleen transgender personen die voor hun twaalfde jaar de transitie van jongen naar meisje hebben afgerond, mogen deelnemen bij de vrouwen. In de praktijk komt dat neer op uitsluiting van sporters als Thomas, omdat zo’n transitie vrijwel nooit is afgerond voor de puberteit intreedt. In Nederland wordt in de praktijk op z’n vroegst gestart vanaf twaalf jaar.

Gelijk speelveld

De deelname van transgender personen aan topsport zorgt af en toe voor stevige discussie. Regels zijn er al langer. Zo bepaalde het Internationaal Olympisch Comité in 2003 dat iemand een geslachtsveranderende operatie moest hebben gehad om mee te kunnen doen bij de vrouwen. Vanaf 2015 was een testosteronverlagende behandeling voldoende, en sinds vorig jaar mogen bonden zelf beleid maken.

Dat laatste is op zich een goed vertrekpunt. Voor de ene sport legt fysieke kracht nu eenmaal meer gewicht in de schaal dan bijvoorbeeld tactiek, souplesse, lengte of balgevoel. De basis zou moeten zijn dat er een min of meer gelijk speelveld is. Min of meer, want tussen sporters zijn er altijd fysieke verschillen, of ze nu aangeboren zijn of niet. En in sommige sporten geven niet fysieke voordelen de doorslag, maar materiaal, uitrusting of de auto, wat ook kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Er valt daarom veel te zeggen voor meer onderzoek, waarbij op grond van spiermassa en hormoonniveau beoordeeld wordt of iemand bij de mannen of vrouwen meedoet. Voor een aparte transcategorie op het hoogste niveau zullen in veel sporten niet genoeg deelnemers zijn. Het is ook maar de vraag of zo’n categorie acceptatie bevordert of juist hindert.

Het plezier van samen sporten

Want dat is een ander onbedoeld gevolg van het debat over nieuwe regels en in- en uitsluiting op het hoogste sportniveau: het hindert de acceptatie van trans personen in de amateursportwereld. Daar gaat het niet alleen over winnen en verliezen in een gelijk speelveld, maar ook over het plezier van samen sporten, inclusiviteit en acceptatie. Het is helaas nog steeds lastig genoeg voor jonge mensen die in transitie zijn of willen om zich aan te melden bij een sportvereniging.