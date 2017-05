Uitsluiting dreigt een vaste waarde van het formatieritueel te worden

En ook Winston Churchill kon het op 11 november 1947 treffend formuleren: ‘Er wordt gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd’. Ook wil niemand wijlen Trouw-journalist Willem Breedveld ongelijk geven toen hij beweerde dat ‘verkiezingen een feest van de democratie zijn’ en hij zichzelf traditiegetrouw op een gebakje trakteerde na zijn gang naar het stemhok.

Maar dat je het verkiezingsfeest soms met zwarte lijnen mag omranden en dat democratie van jou een bang mens kan maken, bewijzen de electorale en dus democratische successen van Trump, Poetin en Erdogan. Om maar niet dieper in het verleden te gaan graven...

Complicerende factor

In Nederland zijn we voorlopig gelukkig verschoond gebleven van hoogst incompetente of kwaadaardige potentaten. Hier eindigt het feest van de democratie meestal in maanden van vruchteloze speekselverspillingen en genotuleerde nutteloosheid die vroeg of laat in de papierversnipperaar eindigt.

Jantje wil niet met Pietje en Pietje sluit op zijn beurt Paul uit. De formatie als speelkwartier.

Een Nederlandse formatie die net is gestrand mag dan geen ‘impasse’ heten, anders zou de uitgefeeste kiezer enig argwaan kunnen krijgen en de volgende keer thuis kunnen blijven. Ik heb me in het verleden zo regelmatig aan het langdradige formatieritueel geërgerd dat ik het dit keer koel en afstandelijk wil aanschouwen. Maar laat ik toch even constateren dat het uitdijende fenomeen ‘uitsluiten’ een vaste waarde van het ritueel dreigt te worden en, in een stelsel dat wemelt van coalitiekandidaten, een complicerende factor is geworden. Alsof je pas meetelt wanneer je een asymmetrische kracht in de ban kunt doen. Jantje wil niet met Pietje en Pietje sluit op zijn beurt Paul uit. De formatie als speelkwartier.