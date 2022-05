Uit Pim Fortuyn-kramp duiken journalisten al twintig jaar boven op elke nieuwe rechtse roeptoeter

Vorige week, tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad, kreeg premier Rutte een aantal vragen over de schrijnende situatie bij het azc in Ter Apel, waar tientallen asielzoekers wegens ruimtegebrek buiten moesten slapen. “Ik schaam me hier diep voor”, verklaarde Rutte. De ­situatie had volgens hem vooral te maken met de aantallen statushouders die het azc al mogen verlaten, maar voor wie geen woonruimte beschikbaar is.

In Buitenhof legde presentatrice Maaike Schoon het schaamtecitaat voor aan JA21-voorman Joost Eerdmans. “Schaamt u zich ook?” Eerdmans schaamde zich vooral voor de uitspraak van Rutte, zei hij, die zich dan weer zou moeten schamen voor het niet opgeloste probleem van de ‘ongelofelijke stroom mensen die hier hun heil zoeken’.

De rechtse riedel van Eerdmans

Schaamte dit, schaamte dat, maar het schaamrood stond Eerdmans nu niet bepaald op de wangen. Integendeel, onbeschaamd draaide hij het riedeltje af dat in het DNA zit van elke nieuwe rechtse partij sinds de ­opkomst van Pim Fortuyn.

En ik dacht aan het Kamerdebat van afgelopen augustus over de evacuatie van Afghanen die de Nederlandse troepen aldaar hebben geholpen. “Het lijkt ons niet goed”, zei Eerdmans bij die gelegenheid, “dat iedereen die bij wijze van spreken een ei heeft gebakken voor de Nederlandse militairen, ook met de familie naar Nederland wordt gehaald. Eenmaal hier is nooit meer terug.”

Nooit meer terug… Voelt u de dreiging?

Steeds dezelfde zondebok

Hoewel ons land grote problemen kent op het gebied van betaalbare woningen, lage ­lonen, uitbuiting van flexwerkers, onzekere pensioenen enzovoort, zal de rechtse populist toch altijd als voornaamste bron van alle onheil naar de asielzoeker wijzen, al dan niet aangeduid als gelukszoeker, dan wel tuig, dan wel hyena. Niet het systeem wordt aangeklaagd, nee, er wordt een zondebok aangewezen. Keer op keer op keer, en de verkondigers van dit evangelie krijgen telkens weer ruim baan in praatprogramma’s op radio en tv.

NOS-verslaggever Arjan Noorlander herdacht op 6 mei op Twitter de twintig jaar eerder vermoorde Pim Fortuyn: “Hij was een wake-upcall voor politiek, bestuurders en voor ons, journalisten. Wat je ook van zijn standpunten vindt, zijn erfenis is nog bijna dagelijks voelbaar en niet afgerond.”

Een eitje bakken voor de buitenslapers

Inderdaad, en wat een pracht van een dagelijks voelbare erfenis is dat. Uit Pim Fortuyn-kramp duiken journalisten al twintig jaar lang boven op elke nieuwe rechtse roeptoeter die zijn gore ideeën wil verkondigen over mensen die de allermoeilijkste beslissing van hun leven hebben gemaakt: hun ­vaderland verlaten, hun familie en cultuur vaarwel zeggen.

Misschien kunnen de Arjan Noorlanders van deze wereld bij de volgende wake-upcall gewoon een keertje niet opnemen. Sorry Joost, niet bereikbaar. We staan een eitje te bakken voor de buitenslapers van Ter Apel.