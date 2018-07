Twittertrollen en EU-bashers vermaken zich over struikelende Juncker

Het zou me niet verwonderd hebben wanneer het vertoonde spektakel daar deels debet aan was geweest. Iets met NAVO-logo’s en een wit geklede mevrouw die er, aan dunne kabels opgehangen, als een engel voor zweefde: symboliek èn theatertechniek die een paar eeuwen geleden al belegen moeten hebben aangedaan.

Maar het waren hardnekkige rugpijnen die Juncker velden. Hij schijnt er al veel langer last van te hebben. Ik heb van harte met hem te doen. Zo erg als bij Juncker is het bij mij nog lang niet, maar als de rug het laat afweten, raakt het hele lijf in het ongerede en ga je je precies zo bewegen als Juncker deed.

Een paar muisklikken verder en je zit middenin het sprookjesland van Conspiratië

Twittertrollen en EU-bashers zagen intussen iets anders. Juncker was weer eens dronken – en natuurlijk deden de gevestigde media er alles aan om dat te verhullen. ‘Stel u de tweets en artikelen voor van de mainstream journalisten mocht het niet #Juncker maar Trump of Orban zijn die dronken ten tonele was verschenen,’ tweette Sam van Rooy, Antwerps woordvoerder van het Vlaams Belang – en hij was de enige niet. Een paar muisklikken verder en je zit middenin het sprookjesland van Conspiratië.

Tja, wat zouden die mainstream media dan doen? Ik vermoed hetzelfde als wat ze indertijd bij Boris Jeltsin deden, toen die voor het oog van de camera stomdronken een medewerkster in de vlezige delen kneep. Of toen Hillary Clinton na de herdenking van de 11de september in 2016 met moeite in de auto moest worden geholpen. Vertellen wat wel waar is (ja, Jeltsin had een stevig alcoholprobleem) en wat niet (nee, Clinton leed niet aan een hersentumor). Zoals diezelfde trollen ook in het laatste geval deden wat ze nu met Juncker doen: de gehate politicus liefst zo snel mogelijk onder de groene zoden schoffelen.

Twee dikke kussen Want gehaat is Juncker, ook al is het in belangrijke mate aan hem te danken geweest dat de EU in de afgelopen jaren niet ten onder is gegaan. Slim, diplomatiek en als geen ander bedreven in de kunst van het compromis: Europa had zich moeilijk een geschikter commissievoorzitter kunnen wensen. Precies dat maakt hem tot mikpunt van de tallozen die om welke reden dan ook het verenigd Europa bestrijden en dat knarsetandend door Juncker steeds weer voor de vlammen van de hel zien weggesleept. Alles aan Juncker is dan dienstig om hem verdacht of belachelijk te maken. Van de omstandige omhelzingen van zijn politieke vrienden, met twee dikke kussen op de wangen, tot zijn goede gewoonte politieke beraadslagingen niet te verwarren met bijeenkomsten van de blauwe knoop. Juncker wordt ondersteund door enkele Europese regeringsleiders. Later verklaarde hij getroffen te zijn door plotselinge pijnscheuten in zijn rug. © AP Ten zuiden van Wuustwezel zijn die kussen nu eenmaal niet ongewoon. In mijn Brusselse buurt, om de hoek bij het Jubelpark, doen winkelbedienden, buschauffeurs en zelfs politieagenten bij het aanvangen van hun dienst niet anders. Wonderlijk genoeg zijn het vaak de critici van de ‘EU-eenheidsworst’ die het luidruchtigst stennis maken over de eigenaardigheden van Junckers culturele diversiteit.