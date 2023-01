Twitter is geen dorpsplein, hooguit de kroeg op het dorpsplein

De hamvraag is waarom we een maatschappelijke functie toekennen aan een commercieel platform als Twitter, betoogt Rudy van Belkom, directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

Na zijn overname van Twitter houden Elon Musk en zijn onbegrensde visie op de vrijheid van meningsuiting de gemoederen flink bezig. Zo heeft Musk Trump weer toegelaten op het platform en zette hij ingehuurde contentmoderators op straat.

Kort voor de overname twitterde Musk dat Twitter fungeert als het openbare dorpsplein. Daarom zou het beperken van de vrijheid van meningsuiting de democratie fundamenteel ondermijnen. Dat klinkt nobel, maar klopt van geen kanten. Vrijheid van meningsuiting is wettelijk begrensd. En Twitter is helemaal geen dorpsplein, net zoals een boekenwinkel geen bibliotheek is.

Twitter is een privaat bedrijf en streeft commerciële doelen na, geen publieke. In bovenstaande vergelijking is Twitter hooguit de kroeg op het dorpsplein. Als een stamgast besluit tegen de bar te urineren, dan mag de eigenaar hem eruit zetten (en ook weer toegang verlenen) als het hem uitkomt. Laten we ook niet vergeten dat het Engelse twitter zich laat vertalen als ‘gekwetter’, oftewel een druk, schetterend geluid maken. Geen aangenaam getjilp of gezang, maar onophoudelijke herrie.

Behoefte aan buurthuizen

De vraag is dus waarom journalisten hun nieuws van Twitter halen en politici er met burgers in gesprek gaan. Natuurlijk begrijp ik de aantrekkingskracht van ‘Café Twitter’. Ik ben er zelf ook weleens te gast. De kroeg is goed gevuld en allerlei interessante opiniemakers hebben er een vaste tafel. Daarbij zijn de andere kroegen op het plein een stuk rustiger en betekent overstappen je zorgvuldig opgebouwde aanhang achterlaten. Maar geen enkele gemeenschap heeft genoeg aan private bedrijven. Naast kroegen hebben we buurthuizen nodig. Een kroeg kan nooit in dezelfde gemeenschapsbehoefte voorzien als een buurthuis. Dat kunnen we ook niet van private bedrijven verwachten.

Om buurthuizen een kans te geven, moeten bestaande tech-systemen worden opengebroken. In dat opzicht is Twitter slechts een simpele kroeg. Uitbaters als Google bezitten ook complete winkelstraten. In de digitale wereld zijn zelfs openbare straten in handen van commerciële organisaties. Overheden zouden daarom moeten investeren in een digitale openbare infrastructuur. Met buurthuizen, pleinen en bibliotheken. Stel je eens voor: het internet als publieke ruimte. Geen focus op groei, maar op publieke waarden. Open en gedecentraliseerd.

De meest extreme ingreep is om techgiganten onder publiek eigendom en democratische controle te brengen. Volgens sommige experts zijn de producten en diensten van deze bedrijven zo belangrijk geworden voor de samenleving, dat we ze moeten aanwijzen als nutsbedrijven, net als de bedrijven die ons voorzien van drinkwater en elektriciteit. Zij behouden dan hun monopolie, maar zijn onderworpen aan strenge regels en controles. Doordat ze grotendeels publiek gefinancierd worden, hebben zij niet langer de perverse prikkels om winst te maken ten koste van hun gebruikers en hebben ze daadwerkelijk de verantwoordelijkheid om hun technologieën in te zetten voor het algemeen nut.

Internet als visvijver

Het probleem is wel dat ze dan genationaliseerd moeten worden. Dit zou betekenen dat de VS een meerderheidsaandeel krijgt in bijvoorbeeld Amazon, Alphabet en Meta, inclusief alle data. Dit zorgt voor geheel nieuwe machtsverhoudingen, waarmee het probleem in feite wordt verlegd.

Misschien moeten we het internet niet zien als een publiek domein, maar als de traditionele meent, als terrein dat gemeenschappelijk wordt gebruikt én beheerd en waar belanghebbenden samen de spelregels en afspraken opstellen.

Denk aan een visvijver. Als we daar iedereen zijn gang laten gaan, dan is de vijver zo leeggevist. Maar als we met elkaar afspraken maken kan zo’n vijver een eindeloze bron van voedsel zijn. Misschien toch maar eens overstappen naar het decentrale Mastodon.

