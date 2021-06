Tweede Kamer moet harder optreden in geval van #MeToo

Grensoverschrijdend gedrag komt in de beste families voor. En bij de meest gerenommeerde instellingen. Zelfs de Tweede Kamer ontkomt er niet aan. De afgelopen jaren hebben meerdere fracties – van de PVV en de VVD tot Denk, D66 en GroenLinks – te maken gehad met beschuldigingen van seksueel misbruik. De opvallendste zaak betrof PVV-kamerlid Dion Graus, die door meerdere vrouwen van ernstig misbruik werd beschuldigd, een kwestie die door de NRC naar buiten werd gebracht.

Zowel fractievoorzitter Wilders als Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) gaven aan geen juridische middelen te hebben om deze zaak te behandelen. Wilders adviseerde de vrouwen om aangifte te doen. Bergkamp waarschuwde dat vrouwen die een melding doen geen valse hoop moest worden gegeven.

Het klopt dat het moeilijk is een Kamerlid dat zich misdraagt, op wat voor manier dan ook, juridisch aan te pakken. De Kamervoorzitter is verantwoordelijk voor het Kamerpersoneel, maar heeft niets te zeggen over parlementariërs of mensen die in dienst zijn van een fractie. Zelfs een fractievoorzitter kan strikt genomen niets beginnen tegen een Kamerlid, omdat die op grond van de stemmen van zijn kiezers in de Kamer gekomen is.

Er zijn tal van middelen

Toch zou het zeer onbevredigend zijn als het hierbij zou blijven. Er zijn immers tal van niet-juridische middelen waarmee dergelijke misstanden kunnen worden voorkomen.

Andere bedrijfstakken hebben laten zien hoe belangrijk een cultuurverandering is. Dat begint met het wegnemen van het taboe om over dit soort zaken te praten. Het volstaat niet om ergens in het gebouw een of meerdere vertrouwenspersonen weg te stoppen. Het probleem moet regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Het moet voor daders duidelijk zijn dat hen niet de hand boven het hoofd zal worden gehouden. Ook niet als men een stemmentrekker is of anderszins een belangrijke positie vervult.

Daarnaast zou de horde die slachtoffers moeten nemen om het voorval of de situatie te bespreken, zo laag mogelijk moeten zijn. Dat kan als een organisatie uitstraalt dat het seksueel misbruik te allen tijde verwerpelijk vindt. Goede nazorg voor melders hoort er ook te zijn. Uit onderzoek onder Kamerpersoneel blijkt dat melders zich in de steek gelaten voelden. Daar valt dus nog een wereld te winnen.

Het vraagt moed en inspanning om een andere cultuur te bereiken. De #MeToo-beweging heeft laten zien dat er een nieuwe wind waait. Die kan niet aan de Tweede Kamer voorbijgaan.