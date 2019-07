Twee toiletten per kilometer en het probleem van wildpoepen is opgelost

Je ontlasting ophouden, omdat er geen toilet in de buurt is. Volgens de app is het volgende toilet ‘nog 4 kilometer lopen’. Dit overkomt veel wandelaars tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Het ophouden van ontlasting is niet alleen oncomfortabel, maar je kunt er ook nare constipatie door krijgen. Sommige wandelaars zijn zelfs genoodzaakt tot ‘wildpoepen’ omdat ophouden niet meer kan en er geen toilet is. Gênant voor de deelnemer, storend voor omwonenden (Trouw, 18 juli).

Voor niemand is het ophouden van ontlasting of urine een pretje. Mensen met buik- en blaasklachten kunnen het vaak gewoon niet. Ook vorig jaar waren de ‘wildpoepers’ een groot probleem, maar waarom houdt de organisatie hier een jaar later geen rekening mee, vragen wij ons af.

De vraag moet niet zijn: wat kunnen we doen tegen wildpoepers en -plassers? Nee: wat kunnen we doen vóór wildpoepers en -plassers?

In Nederland is een groot tekort aan openbare en opengestelde toiletvoorzieningen. Ook bij evenementen mist deze basisvoorziening. Dit in groot contrast met het buitenland waar openbare toiletvoorzieningen vaak beter geregeld zijn en in regels zijn opgenomen.

Buik- en blaaspatiënten, ouderen, vrouwen en kinderen moeten vaker dan gemiddeld naar het toilet. En laten er nou net ook buik-, blaaspatiënten, ouderen en vrouwen meelopen met de Vierdaagse. Overigens is het voor ieder mens ook wel zo prettig om naar het toilet te kunnen bij hoge nood.

De Zwolse Halve Marathon , dit jaar op 13 juni gehouden, heeft bewezen dat meer openbare toiletten tijdens een evenement mogelijk zijn. Als speciale actie is bij deze lange-afstandsloop om de vijfhonderd meter een toilet geplaatst. De Nederlandse winnares maakte er zelfs twee keer gebruik van, omdat zij buikproblemen kreeg tijdens het hardlopen. Want veel bewegen stimuleert ook de darmen.

Schoon en vindbaar

De Toiletalliantie, een samenwerkingsverband tussen dertien maatschappelijke organisaties, zet zich in voor meer openbare en opengestelde, toegankelijke toiletten. En meer toiletten betekent ook minder overlast door wildpoepers en wildplassers. Wij gaan voor toegankelijke schone en vindbare toiletten. De Zwolse Halve Marathon pakte de handschoen op.

Wij roepen de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse op om de mogelijkheden te bekijken en wij gaan graag met haar in gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat de initiatiefnemers van de Vierdaagse dit ook voor elkaar kunnen krijgen voor de editie van volgend jaar.

