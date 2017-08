Twee jaar doorbetalen bij ziekte is niet lang

Andere voorstellen zijn om de uitkering bij ziekte afhankelijk te maken van de omstandigheden. Voor een gebroken been tijdens de wintersport moet de werknemer zelf maar opdraaien, voor een burn-out na de zoveelste reorganisatie is de werkgever financieel verantwoordelijk.

De uitkering bij ziekte bekorten tot een jaar lijkt alleszins redelijk. Toch is er meer reden, daar niet in mee te gaan, op een enkele uitzondering na. Want van veel werkgevers mag de regeling blijven zoals die is. Ze gunnen het hun personeel, in tijd van ziekte in ieder geval wel genoeg inkomen te hebben, naast de narigheid die er al is. Sterker nog, werkgevers maken maar weinig gebruik van de mogelijkheden, van die twee jaar wat af te knabbelen, iets waar de betreffende wet VLZ ruimte voor biedt. Diezelfde betrokkenheid leidt er ook toe dat werkgevers zich meer dan vroeger inzetten voor de gezondheid van hun werknemers en werken aan hun reïntegratie als dat aan de orde is. Dat zijn arbeidsverhoudingen om zuinig op te zijn.

Dat in andere landen werkgevers bij ziekte van een werknemer korter uitbetalen is niet genoeg reden om dat in Nederland over de hele linie ook te gaan doen

In regelingen voor het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn afgelopen 20 jaar vele wijzigingen aangebracht. Ondertussen is ook in de dynamiek van de economie veel veranderd. Ook een crisis heeft invloed op het ziekteverzuim. Het is dus maar de vraag welke wijziging gezorgd heeft voor de terugloop in het ziekteverzuim en het aantal nieuwe arbeidsongeschikten. Alle reden om de wet VLZ te laten zoals die is.

Kwetsbaar Maar in het midden-en kleinbedrijf is een wijziging wel op zijn plaats. Ondernemers met minder dan tien personeelsleden zijn kwetsbaar, met deze wet. Hier zou een wettelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld maximaal een jaar door te betalen bij ziekte wel redelijk zijn. De ziekteperiode erna zou deels ook door de overheid en de werknemer gefinancierd kunnen worden. Uitkering bij ziekte koppelen aan de omstandigheden, dus bij een vakantieongeluk niet, en bij arbeidsongeval wel betalen, is over de hele linie een slecht idee. Dat leidt tot vele rechtszaken en verstoort de verhouding tussen werknemers en werkgevers, leert de ervaring in andere landen. Dat in andere landen werkgevers bij ziekte van een werknemer korter uitbetalen is niet genoeg reden om dat in Nederland over de hele linie ook te gaan doen. In ons arbeidsklimaat past de huidige regeling goed. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

