Twee felicitaties aan de prinses

De term ‘oude koningin’ hoor je tegenwoordig nauwelijks vallen wanneer het gaat over de gisteren tachtig jaar geworden prinses Beatrix. De prinses, die zich heeft teruggetrokken op Drakensteyn in Lage Vuursche maar nog altijd tientallen openbare optredens per jaar afwerkt, heeft weten te voorkomen dat ze haar opvolger koning Willem-Alexander voor de voeten loopt. Als ze zich al verantwoordelijk blijft voelen voor het aanzien van het koningschap - en waarom zouden we aannemen dat zij dat niet zou voelen? - dan is daar in de openbaarheid niets van te merken.

Met dat aanzien van het koningschap zit het vijf jaar na haar terugtreden als koningin trouwens wel goed. Bij haar abdicatie op 30 april 2013 schreven wij op deze plek: ‘De troon die Willem-Alexander vandaag bestijgt staat er goed bij. Hij is door zijn voorganger en moeder, koningin Beatrix, in goede orde nagelaten’.

Vijf jaar na de abdicatie staat die troon er nog steeds goed bij, iets wat uiteraard ook de huidige koning en koningin mag worden toegerekend.

Zakelijk koningschap

In haar zittingsperiode van meer dan dertig jaar wist Beatrix de monarchie aan te passen tot een instituut dat kan functioneren in de moderne tijd. Haar ‘zakelijk koningschap’ kenmerkte zich door strakke organisatie en een meer professionele hofhouding. Tegelijk kon de koninklijke familie er terecht op rekenen dat hun privéleven zo streng mogelijk werd afgeschermd.

De modernisering van het koningschap is verder gegaan in de afgelopen vijf jaar. Waar Beatrix nog een rol speelde bij kabinetsformaties, blijft koning Willem-Alexander daar tegenwoordig van weg en moet hij het voortouw bij de formatie aan de Tweede Kamer laten. Dat was een verstandige stap die langs democratische weg werd genomen. De huidige koning heeft geen centrale rol nodig in de politieke arena, het is belangrijker dat hij aanwezig is in de samenleving om in voor- en tegenspoed een open gesprek aan te gaan met alle Nederlanders.

Het koningschap zal zich blijven vernieuwen. Tot nu toe zijn zulke vernieuwingen soepel verlopen. Want prinses Beatrix heeft tijdens haar regeerperiode rust in en om het koningshuis gebracht waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima van profiteren. En ook dat is een felicitatie waard aan het adres van de tachtigjarige prinses.

