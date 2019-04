Tuuttuut jongeman, denkt u dat het er in mijn tijd niet wreder aan toe ging?

Van Oranje was elegant in het zwart gekleed en op zijn hoofd stond een kalot van zachte textiel, eveneens zwart. Het meest opvallend was zijn witte plooikraag, in de zestiende eeuw ook wel ‘molensteenkraag’ genoemd. Hij schuifelde in mijn richting, keek me vriendelijk aan en wees naar de lege stoel naast mij, aan de raamzijde.

Met een trage dictie vroeg hij: “Als het u belieft en zonder u welke hinderlijke causerieën ook te willen opdringen, zou ik graag mijn derrière hier willen laten rusten.” Ik was ontstemd maar kreeg toch wat woorden over mijn lippen: “Sire, vader des vaderlands, het is me een ware eer.”

Ik zag hoe Willem van Oranje bloosde, iets mompelde over bescheiden blijven en door het raam naar de stad begon te turen. Hij leek volstrekt betoverd door de moderne architectuur van de Maasstad. Ook de mensen vond hij hier zo divers en vriendelijk, vertrouwde hij me toe. Ik probeerde hem te vertellen dat diversiteit ook spanning met zich mee kon brengen en dat nieuwkomers stelselmatig klaagden over de ruwe ontvangst van bekrompen autochtonen.

Ik was net door Balthasar Gerards vermoord toen mijn beste vriend Johan van Oldenbarnevelt door scherprechter Hans Pruijm een kopje kleiner werd gemaakt

Tuuttuut Van Oranje keek me glimlachend aan: “Ruw? Tuuttuut jongeman. Denkt u dat het er in mijn tijd niet wreder en rauwer aan toe ging? Ik was net door Balthasar Gerards vermoord toen mijn beste vriend Johan van Oldenbarnevelt, toch een bejaarde man, door scherprechter Hans Pruijm een kopje kleiner werd gemaakt. En wat denkt u van Johan en Cornelis de Witt, enkele decennia later? Het canaille in Den Haag lynchte de koene gebroeders niet alleen, maar sneden hun tenen, vingers, duimen, oren, neuzen, lippen, tongen en handen af terwijl anderen hun ingewanden opaten. En die twee waren niet eens buitenlanders maar in Dordrecht geboren! In Rotterdam komt u niet verder dan Gerard Cox met zijn gezemel over Rotjeknor als nieuw Ankara.” Ik keek gegeneerd naar het puntje van mijn schoenen maar Willem van Oranje was niet meer te stuiten: “Kijk eens hoe tolerant deze stad niet is! De helft van de bevolking is vreedzaam van kleur verschoten, de burgemeester is een Moor met veel bestuurskwaliteit en als een uitheems lid een aanslag zou plegen, geen Rotterdammer die erover zou peinzen zijn oren af te snijden of zijn ingewanden op te eten!”