Tussen het schorem dat Clarice Gargard bedreigde, hoort een plek voor Akwasi te worden gereserveerd

Twee jaar geleden zette NRC-columniste Clarice Gargard een livevideo­verslag op Facebook van een demonstratie tegen Zwarte Piet. Een verslag dat door de vrijheid van meningsuiting als een normale zaak moet worden beschouwd. De zwarte journaliste werd onmiddellijk door een tsunami van haat overspoeld: racistische beschimpingen en doodsbedreigingen van blanke pro-Piet-aanhangers.

Maandag zal het proces plaatsvinden van 21 mannen en vier vrouwen die door Justitie konden worden geïdentificeerd. Gisteren publiceerde dagblad De Telegraaf een aantal van de geïncrimineerde teksten.

Ik moet bekennen dat bij het lezen van deze racistische drek mijn maag bijna omdraaide. Hoewel je ook van mening kunt zijn dat doodzwijgen beter is, wil ik de lezers toch meenemen naar de bodem van deze rioolput. Al was het alleen maar om te beseffen hoe de stand van het land eruitziet anno nu. ‘Uitmoorden die groep oproerkraaiers. Nu kunnen we onze kinderen vertellen dat donkere mensen kinderfeesten verpesten. Neerknuppelen. Bom erop. Vies vuil goor teringtuig zijn jullie. Waar is die vrachtwagen die zo de groep in kan rijden?’

Hier kun je een duidelijke oproep tot geweld ontwaren. Zoals ook bij deze reactie van een vrouw uit Dordrecht: ‘Bom gooien gelijk vanaf. Dan zijn ze nog zwarter als roet’. ­Iemand uit Rosmalen heeft het over ‘granaat er tussen gooien’ en een ander uit Lage Zwaluwe over ‘AK47 erover heen jagen’. Kortom, genoeg om als geadresseerde zwaar ongemak te ondervinden, als ik het zachtjes mag uitdrukken. Volgens de advocaat van de columniste is het de bedoeling met de aangifte een signaal af te geven “dat je met elkaar van mening kunt verschillen, maar dat dat dergelijke reacties niet rechtvaardigt.” Juist.

Oude, haatzaaiende teksten

Als ik op een knop kon drukken die ons in een tijd terugvoerde van kindervreugde, surprises en gedichten, zou ik dit nu doen. Een tijd waarin Nederland nog geen arena was waarin gemeenschappen, aangevoerd door extremisten aan beide kanten, lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Er is wel een grens tussen een legitieme discussie voeren over de karikatuur die Zwarte Piet voor medeburgers kan zijn en een groep liefhebbers jaar in jaar uit treiteren totdat deze uit de bocht vliegt. Rapper Akwasi is daar symbool van. De ‘woordkunstenaar’ die op de Dam riep de eerste persoon geschminkt als Zwarte Piet die hij tegenkomt in het gezicht te willen trappen. Dit weekeinde doken oude, haatzaaiende teksten, soms elf jaar oud, van zijn twitteraccount op.

Om volledig te zijn, hier de andere zijde: ‘Sinterklaas verdient een Ceausescu-executie’, ‘Ik haat Sinterklaas met zoveel passie dat als ik een kind had zou ik hem trainen om Sinterklaas te liquideren’, ‘Ze zouden eens op de intocht moeten inrijden’, ‘Kan ­iemand Sinterklaas van die boot schieten, ik leg €500 op z’n hoofd’, ‘Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?’.

Tussen het schorem dat Clarice Gargard bedreigde, hoort een plek voor Akwasi en geestverwanten te worden gereserveerd.

