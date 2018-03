Tunahan Kuzu is het product van doorgeschoten multiculturalisme

Of dit initiatief een dijk tegen de aanzwellende Jodenhaat in de hoofdstad zal werpen, weet ik niet. Maar toch fijn dat 12 partijen, van links tot rechts, hun handtekening onder het akkoord hebben gezet. Twee andere partijen, Bij1 van Sylvana Simons en Denk van Tunahan Kuzu, weigerden deze tekst te steunen. Van Bij1 is dit jammer omdat in de maanden dat Simons de meest weerzinwekkende racistische beschimpingen naar haar hoofd geslingerd kreeg, ze quasi unaniem en terecht in het hele land in bescherming werd genomen. Wederkerigheid is haar kennelijk vreemd.

Lees verder na de advertentie

Kuzu heeft lak aan de Nederlandse publieke opinie die hij heus niet nodig heeft

Wat Denk betreft, de partij met een directe lijn naar het Turkije van Erdogan, is dit niet verrassend. Een Jodenvriend zal Kuzu nooit worden, om het eufemistisch uit te drukken. We weten nog hoe hij als Nederlands Kamerlid de bevriende Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu ostentatief weigerde de hand te schudden.

Maar het heeft weinig zin om Kuzu en zijn partij alweer te kapittelen wegens de zoveelste provocatie of grofheid. Van de dikke huid van Kuzu glijden probleemloos vervloekingen en filippica’s. Kuzu heeft er lol in en beantwoordt verwijten en berispingen meestal met nieuwe provocaties. Zoals onlangs toen hij 5 collega-Kamerleden met Turkse achtergrond (die voor de motie over de Armeense genocide hadden gestemd) voor de leeuwen van de Turkse tv wierp.

De storm van verontwaardiging die in Nederland opstak werd glimlachend vanuit New York door Kuzu met een video beantwoord. Niet alleen sommeerde hij Kamerleden om ‘eerlijk te zijn over hun positie ten aanzien van de Armeense kwestie’ maar hij wilde dit ook van kandidaten met Turkse achtergrond voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. En zo sprak de klikspaan van het Rotterdamse Klein Ankara tegen Nederturken die straks in de raden komen: “De tijd van wegduiken is voorbij.”

Gezellig gaat het worden in ons ge­di­ver­si­fi­eer­de wereldje

Boos worden hierover heeft geen zin want Kuzu heeft lak aan de Nederlandse publieke opinie die hij heus niet nodig heeft om zijn electorale stamppot met baklava te bereiden. Kuzu heeft een eigen achterban. Een hypertrouwe clan om jaloers op te zijn die hem straks tot de Pacha van de Turkse enclave in Nederland gaat kronen. Hij gebruikte hiervoor alle democratische middelen die de rechtsstaat tot zijn beschikking stelt.

Nu bekend is dat ook veel Marokkanen zich bij Denk thuisvoelen heeft deze enclave dus nog een dependance in aanbouw, bewoond door vermeende slachtoffers van ‘vooroordelen en stigmatisering’ en verrijkt door een handvolle extreemlinkse autochtonen vol zelfhaat. Gezellig gaat het worden in ons gediversifieerde wereldje. En nu heren politici niet janken en treuren: Kuzu is door niemand anders gecreëerd dan door de doctoren Frankenstein van het doorgeschoten multiculturalisme.

Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Meer columns van hem leest u hier. Bijvoorbeeld zijn column na het hand-weiger-incident tussen Kuzu en Netanyahu: Wie een bevriend staatshoofd beledigt, hoeft nooit meer over 'verbinden' te spreken.

Lees ook de column terug van Abdelkader Benali die vertelt dat in zijn vriendenkring veel Denk-stemmers zitten van wie hij dat niet had verwacht.