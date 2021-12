Tsaar Vladimir wil de verloren delen van zijn Russische rijk terug hebben, maar doet alsof dat niet zo is

Bij alles wat gedaan wordt om de oorlog in oost-Oekraïne, die haast onopgemerkt al tijden voortduurt, niet volledig te laten exploderen, moet elk diplomatiek wapen uit de kast worden gehaald, inclusief dat van de beleefdheid en de dialoog. Zolang het maar niet uit naïviteit gebeurt. Want uiteindelijk is dit de positie van Moskou: Oekraïne kan als land niet bestaan. Het hoort er niet te zijn, net zomin als Wit-Rusland.

Dit zijn de verloren delen van het Russische rijk en tsaar Vladimir wil ze terughebben, daar is hij open over. In het pokerspel dat hij speelt, doet hij intussen alsof het andersom is. Het samentrekken van tienduizenden Russische militairen aan de Oekraïense grens moeten wij volgens hem begrijpen als een reactie op Oekraïense agressie - alsof Oekraïne onlangs een Russisch schiereiland heeft geannexeerd en gevechten voert op Russisch grondgebied, en passant passagiersvliegtuigen uit de lucht schietend.

Of Poetin met zijn troepenbewegingen werkelijk militaire bedoelingen heeft, is niet duidelijk, aannemelijker is dat hij ze heeft ingezet om over het hoofd van Oekraïne te onderhandelen met Joe Biden, als grootmachten onder elkaar. Met als eis dat elke verdere uitbreiding van de Navo in oostelijke richting achterwege zal blijven. Niet dat daar nu sprake van is - Oekraïne is in de verste verte nog geen Navo-lid - maar het is logisch dat Poetin elke kans aangrijpt om deze mogelijkheid voorgoed de grond in te boren. Hij verlangt het zelfs zwart op wit, wat niet kan; het staat het onafhankelijke Oekraïne vrij welk bondgenootschap dan ook aan te gaan. Maar druk uitoefenen kan de tsaar wel, zowel op Oekraïne als op de Navo, niet alleen militair, maar ook met aardgas.

Dat de Navo in een onbewaakt ogenblik - het was Boekarest, 2008 - beloofde dat Oekraïne (en ook Georgië) ergens in de toekomst lid zou kunnen worden, moet Poetin welhaast iedere nacht achtervolgen. Vanuit de geschiedenis gezien is dat begrijpelijk, maar wat zou precies de dreiging voor Rusland zijn? Een invasie door Navo-landen? Ach welnee, en dat weet Poetin ook. Wat dan wel? De bekrachtiging van de Oekraïense onafhankelijkheid en de garantie daarvan door een militair bondgenootschap. Met als grootste gevaar dat de democratie zich er definitief nestelt en gaat bloeien; zo’n virus kan zomaar de grens oversteken en ook de Russen besmetten, dat is het laatste dat een tsaar kan gebruiken. Kijk wat er in Wit-Rusland gaande is, hoe fragiel de macht kan zijn, ook al hanteert die de stalen vuist.

Ooit, dat is het punt, moet de heilige unie van de Russen - ook zij die zich ten onrechte Oekraïners noemen - worden hersteld, onder het gezag van Moskou. Zij zijn ‘één volk, één geheel’, schreef Poetin in een stuk onder de titel Over de historische eenheid van Russen en Oekraïeners. Zijn politieke tweelingbroer Dmitri Medvedev - president toen Poetin even premier was - viel hem bij door te verklaren dat Oekraïne geen soeverein land is, maar een vazal van de VS en EU.

Wat we horen is de stem van een imperium met fantoompijn.