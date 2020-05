Trumps verkiezingsdilemma: de economie aanzwengelen of zijn oudere kiezers geruststellen

Terwijl de presidentsverkiezingen nu echt dichtbij komen – het duurt nog geen half jaar meer – bijt het coronavirus zich hardnekkig vast in de Amerikaanse samenleving. Het lijkt duidelijk dat de keuze van de Amerikanen tussen Donald Trump en Joe Biden helemaal zal draaien rond de bestrijding van de pandemie en de economische kaalslag waarmee dat gepaard gaat.

In het openbaar verkondigt president Trump optimisme over het verdwijnen van het virus en de herstart van de bedrijvigheid. Maar binnenskamers maken hij en zijn campagne-medewerkers zich grote zorgen. De ene peiling na de andere geeft hem landelijk een achterstand op Biden. Die had hij ook in 2016 op Hillary Clinton, en die voorspellingen werden bewaarheid op de verkiezingsdag toen. Ondanks zijn kleinere stemmenaantal werd Trump toch president omdat hij nipt won in een aantal belangrijke staten, zoals Wisconsin en Pennsylvania. Maar anders dan toen staat hij in die staten nu ook op achterstand.

Oudere Amerikanen

Een van de redenen is dat hij niet meer kan rekenen op de steun van de meerderheid van de oudere Amerikanen. Die groep haalde hij in 2016 binnen door te beloven het pensioen en de zorgverzekering voor ouderen te beschermen. Daarmee week hij af van de gebruikelijke Republikeinse lijn. Eenmaal gerustgesteld over hun financiën waren veel ouderen ook te verleiden door een aantal andere programmapunten van Trump, zoals zijn wens om immigratie naar de VS, legaal en illegaal, stevig te beperken.

Tijdens de coronacrisis zijn veel ouderen anders over Trump gaan denken. Zijn opschepperij tijdens de dagelijkse persconferenties van de afgelopen weken – nu wijselijk gestaakt – gaat er bij zijn fanatiekste aanhangers in als koek, maar komt op oudere Amerikanen niet vertrouwenwekkend over. En zijn oproepen aan gouverneurs om de maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen – zelfs waar dat volgens de richtlijnen van zijn eigen adviseurs nog helemaal niet kan – is voor kiezers van boven de 60 of 65 jaar ronduit levensbedreigend.

Gemiddeld over alle kiezersgroepen is de waardering voor het presidentschap van Trump, volgens het overzicht dat de site RealClearPolitics bijhoudt, gedaald naar 44,6 procent, nadat hij eind maart nog de hoogste bijval uit zijn presidentschap haalde, 47,3 procent. Dat is eigenlijk maar een klein verschil als je kijkt naar de enorme economische gevolgen die de bestrijding van het coronavirus heeft, en de lading kritiek op hoe de regering-Trump de pandemie aanpakt.

Een verklaring daarvan zou kunnen zijn dat de economische crisis tot nu toe vooral Amerikanen heeft getroffen die toch al geen aanhangers van Trump waren: jongeren, minderheden, iedereen met een laag loon. Dat zijn bijvoorbeeld de groepen die werken in de eerste en hardst getroffen bedrijfstakken, zoals de horeca en de detailhandel. Veel kleiner is de achteruitgang in werkgelegenheid nog in de bouw, de industrie, de dienstensector en de overheid, waar naar verhouding oudere, wittere en meer verdienende Amerikanen werken. Onder hen vindt Trump de harde kern van zijn aanhang. Die groep werd juist verhoudingsgewijs ernstig geraakt door de kredietcrisis van 2007 en 2008 en was in 2016 verbitterd genoeg om een onwaarschijnlijke politicus als Trump een kans te geven.

De komende maanden zal de economische neergang ook die groepen vermoedelijk bereiken, en daarmee de kans op herverkiezing van Trump mogelijk de genadeslag geven. Tenzij hij geforceerd de economie weer op de rails helpt, zodat hij in november goede groeicijfers en een dalende werkloosheid kan presenteren. Maar daarbij loopt hij dan het risico dat de pandemie her en der blijft oplaaien. En zijn oudere kiezers zullen hem dat niet vergeven.

