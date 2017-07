Trumps team ontbeert een moreel kompas

Maar inmiddels wijst de omgang met Rusland op een breder probleem: hijzelf en zijn uiterst kleine kring van vertrouwelingen ontberen een moreel kompas bij hun politieke handelen, en zijn op zijn slechtst bereid daadwerkelijk de wet te overtreden.

Op het speelveld van de internationale politiek valt het nog mee. Trump was in het begin heus wat al te vriendelijk ten aanzien van Vladimir Poetin, de autoritaire president van Rusland die de oppositie in eigen land smoort, de Krim heeft geannexeerd en onrust stookt in Oost-Oekraïne. Maar hij heeft later het belang van de Navo bevestigd en Oost-Europeanen een hart onder de riem gestoken ten aanzien van hun zorgen over de sterke oosterbuur. Wie bang was dat hij sancties tegen Rusland zou opheffen, of de strategie van de VS ten aanzien van Rusland fundamenteel zou wijzigen, heeft dat in ieder geval tot nu toe nog niet kunnen constateren.

Trumps medewerkers – en mogelijk ook hijzelf – willen ver gaan voor het behoud van de eigen positie

Maar de onthullingen deze week over zijn zoon Donald Jr. tonen hoever zijn vertrouwelingen, en mogelijk hijzelf ook, bereid zijn te gaan voor het behoud van de eigen positie. Junior, Trumps schoonzoon en Trumps campagneleider wilden zonder aarzeling hulp van Moskou aanvaarden in hun strijd met de Democratische kandidaat Hillary Clinton. De hulp werd misschien niet concreet – junior ontkent dat het gesprek daarover met een Russische informant bruikbaar materiaal opleverde – maar feit is wel dat enkele dagen daarna e-mails van de Democraten openbaar werden die volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn gestolen door Russische hackers. Is dat toen besproken? Niemand die het (nog) zeker weet.

Steeds pijnlijker wordt hoe dan ook dat Trump in eerste instantie de conclusie van de veiligheidsdiensten over de Russische achtergrond van de hacks afdeed als onzin en iedere suggestie van samenwerking tussen zijn campagne en Rusland omschreef als ‘fake news’. De huidige onthullingen maken duidelijk dat zijn campagneteam op zijn minst tot samenwerking bereid was. En dat zijn zoon – door Trump zelf omschreven als integer en transparant – daarover loog.

Trump was als ondernemer gewend te winnen, met bluf, met hard spel, en door deals met niet altijd brandschone zakenpartners. Zijn team lijkt die houding mee te hebben gebracht in de campagne, of ze nu de wet echt hebben overtreden of niet. En ze geven, nu alles naar boven komt, geen enkele indicatie dat die houding is veranderd.

