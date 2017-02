Trumps persconferentie: ramp of reset?

De toonaangevende media wisten het kort na zijn ruim een uur durende verbale bokspartij met de aanwezige journalisten zeker: de president had zich weer eens van zijn zwakste kant laten zien. Hij sprak onwaarheden, zeurde dat hij lastige vragen kreeg, en voelde zich zelfs aangevallen toen hij (over antisemitisme) een vriendelijke vraag kreeg.

Onpresidentiëler kon het bij elkaar niet, en het was zoeken naar woorden om de ramp te beschrijven die je voor je ogen zag gebeuren. Alex Shepard van The New Republic slaagde er een dag later aardig in: "In Trumps vierde week kwamen de wielen – die om eerlijk te zijn, nooit echt vast zaten, en ook in brand stonden – van de wagen."

Precies wat Trump nodig had

Maar het is mogelijk dat die vertoning precies was, wat Trump nodig had, schreef dezelfde dag Chris Cillizza in de Washington Post. Trump zorgde er weer even voor dat alle ogen op hem gericht waren, niet op de lekken uit het Witte Huis over alles wat er misgaat: niet op ontslagen veiligheidsadviseur Michael Flynn en zijn wellicht niet kosjere contacten met Rusland; niet op Andrew Puzder, zijn kandidaat als minister van arbeid met zoveel zwakke punten dat de Republikeinse meerderheid voor hem in de Senaat verbrokkelde.

Donald Trump was donderdag weer even degene waar het in Amerika allemaal om draaide. Daar voelt hij zich goed bij, en zijn aanhang in het land, ver buiten de grote steden aan de kust, juichte het toe.

Zaterdag nam Trump – die volgens al die lekken echt niet gelukkig is met hoe het tot nu toe met het regeren gaat – nog wat extra medicijn tot zich: hij nodigde publiek uit op het vliegveld van Melbourne, in Florida, waar hij zal landen op weg naar zijn weekeindverblijf Mar-a-Lago. Net als tijdens de campagne, en tijdens de dankjewel-tournee kort na zijn verkiezingsoverwinning, kan hij daar nog eens flink uitweiden over zijn overwinningen en over de kwalijke rol van de linkse media.

