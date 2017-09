Trumps optreden voor de VN laat de wereld in verbijstering achter

Door dinsdag bij de Verenigde Naties in harde taal zijn America First-visie te verdedigen en de voordelen van de VN slechts aan te stippen, attaqueerde hij de essentie van deze organisatie: het zoeken naar internationaal overleg en samenwerking. En door te dreigen met ‘vernietiging’ van Noord-Korea, toonde hij een beangstigend gebrek aan realiteitszin.

Alsof er geen gezamenlijke problemen bestaan die een gezamenlijke aanpak behoeven

Het is verleidelijk de taal van Trump af te doen als slechts retoriek. Want inderdaad wordt de soep niet altijd zo heet geheten als hij hem opdient. Waar hij de Navo eerst min of meer irrelevant verklaarde, zag hij later de functie van de alliantie alsnog in - en in beleid is er tot nu toe niet veel veranderd. Waar hij eerst vriendelijk was over de Russische president Poetin, is hij sindsdien realistisch - om nog maar te zwijgen van het Amerikaanse Congres dat nieuwe sancties tegen Rusland in werking stelde. En waar Trump het klimaatakkoord van Parijs opzegde, klinken de laatste weken voorzichtige geluiden dat er met de VS toch valt te praten over maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Toch is zijn boodschap nu zeer verontrustend. In de eerste plaats vanwege de bredere mentaliteit die er in doorklinkt, eentje waarin het puur en alleen opkomen voor eigen belangen de beste houding is. Alsof er geen gezamenlijke problemen bestaan die een gezamenlijke aanpak behoeven. Alsof er geen problemen zijn die vooral anderen treffen, maar die je wel op morele gronden moet helpen oplossen.

Schokkend Maar echt schokkend is vooral zijn uithaal naar Noord-Korea. Sinds mensenheugenis heeft een westerse leider niet meer openlijk gedreigd met de ‘complete vernietiging’ van een land. In Noord-Korea wonen 25 miljoen mensen, die zuchten onder een dictatuur vol strafkampen en met een archaïsch economisch beleid dat om de paar jaar tot hongersnood leidt. Aan dat dictatoriale regime vertrouw je nucleaire wapens bepaald niet toe, maar ook Trump zou moeten weten dat complete vernietiging een bizar alternatief is. In breder verband zijn Trumps opmerkingen over de keten van ‘schurkenstaten’ zorgwekkend; ze roepen herinneringen op aan de dramatisch uitgepakte interventies van George W. Bush in wat hij destijds omschreef als de ‘As van het Kwaad’. Het staat een Amerikaanse president vrij zijn visie ten overstaan van andere wereldleiders te verdedigen. Maar zijn uitspraken laten toehoorders in verbijstering achter en beschadigen daarmee de geloofwaardigheid van de VS en zijn bondgenoten in de wereld. In het commentaar verwoorden leden van de hoofdredactie en senior redacteuren de mening van Trouw. Lees alle commentaren hier.

