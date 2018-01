Trumps ogenschijnlijk krankzinnige tweets kunnen onverwachte effecten hebben

Dat wil zeggen driekwart van de wereldbevolking als we de media, die hem eveneens verafschuwen, moeten geloven. Afgelopen weekend, na zijn eerste jaar in het Witte Huis, demonstreerden honderdduizenden vrouwen in de VS tegen ‘vrouwenvernederaar’ en ‘creepy twitteraar’ Trump. Ik dacht iets gemist te hebben, van het formaat Harvey Weinstein, de man die zich in Hollywood schuldig maakte aan seksueel misbruik. Maar de Amerikaanse vrouwen, die meestal een ‘pussy hat’ droegen, refereerden hiermee aan een uitspraak van Trump: Een vrouw versier je door haar bij haar geslachtsdelen te grijpen. Raar is wel dat die opmerking van 2005 dateerde, twaalf jaar voordat Trump president werd. Alleen Trump kan met een zinnetje uit begin deze eeuw honderdduizenden vrouwen op de been krijgen. Een prestatie. Toen bekend werd dat president Clinton een medewerkster met een sigaar had bewerkt, bleven de straten leeg.

Toegegeven, het zijn onbeholpen, grove, domme, clowneske, en lachwekkende berichten

Je mag je verder afvragen wat Trump allemaal heeft uitgevreten om zoveel eensgezinde walging op te wekken. Is hij, net als nu Erdogan (Turkije), een oorlog buiten de landsgrenzen begonnen? Liet hij net als Kim Jong-un (Noord-Korea) of Nicolás Maduro (Venezuela) zijn volk verhongeren? Heeft hij de gehele oppositie, net als Poetin (Rusland), gemuilkorfd? Nee, het is veel erger: hij stuurt tot diep in de nacht tweets de wereld in. En toegegeven, het zijn onbeholpen, grove, domme, clowneske, infantiele en lachwekkende berichten die zijn gebrek aan empathie onderstrepen. Maar al die tweets bij elkaar hebben niet kunnen verhinderen dat binnen een jaar de Amerikaanse economie een ongekende bloei kende.