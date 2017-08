Trumps militairen gaan niet winnen

Dat had hij in zijn verkiezingscampagne wel aangekondigd, maar in het Witte Huis is hij kennelijk op dit dossier wijzer geworden, een draai overigens van jewelste.

En daarmee is ook alles gezegd. De 4000 militairen die daar alleen heen gaan om terroristen te doden (woorden Trump) zullen de oorlog niet gaan winnen, net zo min als de honderdduizenden militairen van Amerika, Navo- en gelieerde landen de oorlog tegen de Taliban en terroristische organisaties vanaf begin 2002 niet konden winnen. Op het hoogtepunt van de strijd, in 2011, had Amerika 102.000 militairen daar gelegerd. Ook de voormalige Sovjet-Unie, die vanaf 1979 tien jaar lang het land bezette, betaalde een hoge prijs voor de vergeefse poging de weerbarstige Afghaanse bevolking haar wil op te leggen. Er kan in ieder geval geconcludeerd worden dat de voorganger van Trump, Obama, te vroeg zijn troepen had teruggetrokken, evenals veel andere Navo-landen, waaronder Nederland.

Met het doden van terroristen en ji­had-strij­ders, hoe noodzakelijk dat ook kan zijn, los je de problemen van de Afghaanse bevolking niet op

De toespraak van Trump ontbeerde helaas iedere analyse van de werkelijke situatie in Afghanistan en biedt weinig hoop op stabiliteit en veiligheid voor de bevolking. Afghanistan is een buitengewoon ingewikkelde puzzel van rivaliserende stammen, clans en krijgsheren in zeer moeilijk toegankelijke gebieden, die soms al lang met elkaar in de clinch liggen. Ze zijn vaak niet eens zozeer de Taliban toegedaan als wel hun eigen belangen die soms wel en soms niet synchroon lopen met het radicale conservatisme van de Taliban.

Met het doden van terroristen en jihad-strijders, hoe noodzakelijk dat ook kan zijn, los je de problemen van de Afghaanse bevolking niet op. Trump maakt bovendien de fout de confrontatie met Pakistan te zoeken, terwijl dat land juist van cruciaal belang is om stabiliteit en veiligheid in Afghanistan en de regio te bewerkstelligen. Pas als Pakistan bereid is haar steun aan de Taliban in te trekken en de helpende hand toe te steken, is er kans op stabiliteit. In dit perspectief zal er ook onderhandeld moeten worden met leiders van de Taliban. Zij hebben namelijk hardhandig bewezen dat de factor tijd in combinatie met een grote bereidheid tot vechten, een effectiever wapen is dan zwaarbewapende eenheden op de grond en bommen uit de lucht, ook al denkt Trump ze op hun uithoudingsvermogen te pakken. Dan komt hij van een koude kermis thuis.

