Trumps actie in Syrië lost helemaal niets op

De wandaden van deze oorlogsmisdadiger pur sang in ogenschouw nemend, is er begrip op te brengen voor de strafmaatregel die de Amerikaanse president Donald Trump in de nacht van donderdag op vrijdag afkondigde: een beperkte raketaanval op een luchtmachtbasis bij de stad Homs. Van daaruit, zo stelden de Amerikanen, werd de gifaanval in de provincie Idlib uitgevoerd. Dat dat voorlopig niet meer kan, op die manier, is zeker. En hopelijk bedenkt Assad zich na de Amerikaanse actie voortaan een paar keer voordat hij gruweldaden jegens zijn bevolking pleegt.

Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij Trumps optreden. Zo is er nog geen vaststaand bewijs dat Assad inderdaad verantwoordelijk was voor de gifgasaanval – de Amerikanen hebben dat ook gisteren niet geleverd. Bovendien verdient het niet de voorkeur dat landen op eigen houtje beslissen dat ze bommen op andere landen gooien. Als verzachtende omstandigheid geldt hier dat na een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad eerder deze week duidelijk was dat van betekenisvolle actie van de internationale gemeenschap geen sprak zou zijn, vanwege Ruslands halsstarrige steun aan het Syrische regime.

Als er één plek op de wereld is waar hij met die veronderstelde gave goed kan doen, zelfs mensenlevens kan redden, dan is het Syrië

Maar het grootste probleem is dat Trumps actie op geen enkele manier een oplossing biedt voor het Syrische conflict. Het heeft niet de schijn van dat de aanval onderdeel is van een groter, militair plan – wat misschien maar goed ook is. De oorlog in Syrië is zo ingewikkeld, er zijn zoveel internationale partijen bij betrokken, dat een forsere VS-inzet op het slagveld een einde aan de oorlog niet dichterbij zal brengen. Eerder verder weg.

Deal maken Uiteindelijk is er maar één manier om de Syrische bevolking de rust te geven waar ze na ruim vijf jaar oorlog, honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen zo’n recht op heeft: dat is met de belangrijkste partijen tot een vergelijk komen. Als Trump met zijn militaire actie heeft bewezen dat hij zich bekommert om de Syrische bevolking, dan moet hij ook volgende stappen zetten: zitting nemen aan de onderhandelingstafel en met die andere grootmacht, Rusland, een deal maken. Trump zegt dat hij een dealmaker is. Als er één plek op de wereld is waar hij met die veronderstelde gave goed kan doen, zelfs mensenlevens kan redden, dan is het Syrië. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook de column van Sylvain Ephimenco: 'Trump pakt Syrië beter aan dan Obama'.

