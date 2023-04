Trumps aanhang maalt niet om moraal

Donald Trump had zichzelf veel ellende en geld ­bespaard als hij eerder door had gekregen dat zijn eigen zedeloosheid er ­eigenlijk niet toe deed bij zijn ­achterban. Dan had hij noch een porno-actrice noch een Playboy-playmate zwijggeld hoeven ­betalen.

En dan had hij dit ook niet ­hoeven verhullen, want daarvoor wordt hij nu aangeklaagd. Uiteindelijk ­bleken andere factoren meer ­gewicht in de schaal te leggen dan het karakter van ­Donald Trump.

De traditionele aandacht voor het karakter van kandidaten lijkt verdwenen uit de Amerikaanse ­politiek. In 2011 vond slechts 30 procent van Amerikaanse evangelische kiezers dat het mogelijk was om je ambt ethisch uit te voeren als er sprake was van een gebrek aan ­persoonlijke moraal. In 2016, na de komst van Trump, vond 72 procent dat dit mogelijk was. Deze groep ging dus ook in groten getale voor hem stemmen.

De moraliteit is niet verdwenen, maar verschoven

Ook in deze tijd maakt het de Trump-fans niets uit of hij wel of niet overspel heeft gepleegd. ‘Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt’ lijkt dan hun favoriete bijbelvers te zijn. Het zou indrukwekkender zijn als die bijbeltekst hun ­houding jegens Alvin Bragg, de aanklager van Trump, zou bepalen.

Maar als Trump iets heeft bewezen, is het dat de traditionele moraliteit niet verdwenen is uit de Amerikaanse politiek. Die is alleen verschoven; nu zijn progressieven en gematigden de hoeders van de publieke moraal. Het is vooral morele afschuw van Trump die zijn vijanden heeft gemobiliseerd, van zijn eerste verkiezingscampagne tot aan zijn ­arrestatie.

Toch wordt Trump nu niet aan­gepakt als overtreder van de publieke moraal, maar als overtreder van het staatsrecht. Zijn hoofdzonden zijn vooral van politieke aard. Nu wordt hij formeel beschuldigd van valsheid in geschrifte om overspel te verdoezelen, maar hij zou ook nog formeel beschuldigd kunnen worden van afpersing om de stemuitslag in Georgia te beïnvloeden, ophitsing tot geweld en het achterhouden van geheime documenten.

Langs de grenzen van de wet

Hoe belangrijk zou het karakter van een politicus moeten zijn? Gaat het niet om de daadwerkelijke wetsovertredingen? Een kleine vijftig jaar heeft Trump langs de grenzen van de wet geschuurd. Heel zijn leven staat in het teken van het tarten van wetten en fatsoen, en zijn presidentschap heeft dat uitbundig bevestigd. Ik zou denken dat hij een gevaar is voor de moraal, een zedeloos en gecorrumpeerd figuur die de regels aan zijn laars lapt. En dat het tijd is dat hij betaalt voor zijn overtredingen.

Ik kan me voorstellen dat Alvin Bragg, die betrokken is geweest bij honderd civiele rechtszaken tegen Trump, de kans niet laat liggen om hem nu strafrechtelijk aan te pakken. Het is misschien niet prudent, maar het voelt alsof Trump eindelijk zijn verdiende loon krijgt. Een triomf van het recht, maar meer nog van een moreel-gedreven rechtsgevoel.

Ik zou niet te snel moeten oordelen

Ik ben dus niet rouwig om de arrestatie van Trump, maar vraag me af wat dit betekent voor de vraag of ethisch handelen in de politiek kan samengaan met gebrek aan persoonlijke moraal. Bewijst deze strafzaak dat dit niet zo is? Het zou geen kwaad kunnen als kiezers zich ook laten leiden door het persoonlijke karakter van kandidaten voordat zij hun stem uitbrengen. Dat lijkt ook het geval te zijn als je kijkt naar Amerikaanse kiezers zonder partij, die vooral met grote morele argwaan kijken naar Trump. Dat kan hem overigens in 2024 duur komen te staan.

In deze Paastijd word ik herinnerd aan de christelijke boodschap dat ik niet te snel zou moeten oordelen, want we zijn allemaal zondige mensen die schuldig staan voor God en tegenover elkaar. Een oververhitte morele impuls, die vanuit een haat voor morele overtreders om het hardst roept om vergelding en straf, is al te hoorbaar in Amerika. De cancelcultuur van linkse en rechtse zijde is een waarschuwend teken van een al te hard normbesef. Maar het wel en wee van het land hangt wel af van wat voor leiders we kiezen, en wat voor karakter ze bezitten.