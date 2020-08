Trump was even vergeten dat je Ohio niet boos moet maken

De loodzware gepantserde auto van de Amerikaanse president, bijgenaamd The Beast, moet binnenkort wellicht even op de brug om de banden te verwisselen. Niet omdat ze versleten zijn, maar omdat ze politiek niet meer deugen. Weg met die Goodyear-banden, erop met Cooper-banden, het enige made-in-America alternatief.

Goodyear heeft gezondigd. Een vestiging van het bedrijf, in Akron in Ohio, wilde de puntjes op de i zetten wat betreft acceptabele kleding. Voor de regel dat binnen werktijd niet aan politiek wordt gedaan, hadden ze een paar voorbeelden. Een Black Lives Matter T-shirt mocht, BLM is geen politieke partij, maar een beweging met een doel waar niemand tegen kan zijn. Maar een T-shirt met Blue Lives Matter mocht niet – dat is een slogan waarmee mensen letterlijk gesproken de politie steunen, maar zwarte Amerikanen horen er minachting in voor de vele slachtoffers die politiekogels onder hen maken.

O ja, en Maga-petten, voor Make America Great Again, de slogan van president Donald Trump, mochten ook niet.

Trump reageerde spoorslags op een uitgelekte afbeelding van de regels. “Koop geen Goodyear-banden”, twitterde hij. “Ze kondigden een verbod aan op Maga-petten. Koop betere banden voor veel minder!”

Een boycot zonder dat Trump alle feiten kende

Het was een klassiek relletje. Een tweet van de president heeft onmiddellijk gevolgen. De koers van aandelen Goodyear zakte meteen met 2 procent in. De Democratische burgemeester van Akron twitterde dat Trump banen aan het vernietigen was. Een van de twee senatoren voor Ohio, Democraat Sherrod Brown, noemde wat Trump deed ‘weerzinwekkend’. Werknemers demonstreerden voor de poort, vakbondsbazen klaagden dat Trump tot zijn boycot had opgeroepen voor hij alle feiten kende.

Maar Trump schaamde zich nergens voor. Wat zou het als mensen door zijn boycot hun baan kwijtraken, zei hij tegen journalisten. In de onder zijn leiding prachtig herstellende economie zouden ze snel een prima andere baan vinden.

Ondertussen probeerde Goodyear de schade te beperken. De regel tegen ‘Blue Lives Matter’ zou zonder instemming van het hoofdkantoor zijn bedacht en wordt afgekeurd. In een verklaring schrijft de directie dat Goodyear “met trots al meer honderd jaar banden levert aan politie en brandweer, en dat die activiteit een van de fundamenten is voor het bedrijf.”

Maar kleding die een politieke partij of organisatie steunt, mag nog steeds niet.

Klein dingetje: Akron ligt in Ohio

Toch mooi dat Trump iets voor de politie heeft bereikt, zou je zeggen. Op één klein dingetje na: Akron ligt in de staat Ohio, en die is cruciaal voor iedereen die president wil worden, elke vier jaar weer. De laatste keer dat het iemand lukte zonder in die staat te winnen was in 1960: John F. Kennedy.

Inwoners van Ohio boos maken, dat doe je dus gewoon niet als presidentskandidaat. Maar Trump was dat kennelijk even vergeten, of hij dacht dat zijn aanhang in de staat wel een stootje kon velen.

Dat had hij dan verkeerd gedacht. In 2016 won hij er van Hillary Clinton met 8,13 procent verschil. Maar Joe Biden is hem in het gemiddelde van recente peilingen dat de site Fivethirtyeight.com bijhoudt, tot op 0,6 procent genaderd.

Trumps staf weet hoe gevaarlijk dat is. Ohio is een grote staat, die 18 leden mag leveren aan het 538 leden tellende kiescollege dat de president kiest. Degene die daarin 270 of meer stemmen scoort, wordt president.

Er is een hele bedrijfstak van politieke analisten die zich bezighouden met het inschatten van de uitslagen per staat. Wie wil weten hoe het ervoor staat met de verkiezingen, kan bijvoorbeeld gaan naar de site van het ‘Cook political report’. Als je alle staten optelt die volgens Cook ‘zeker Democratisch’ zijn, ‘vermoedelijk Democratisch’ en ‘geneigd naar Democratisch’, en even fantaseert dat het al 3 november is, dan heeft Biden de overwinning al bijna op zak. Zelfs zonder Ohio, dat nog als ‘neigend naar Republikeins’ wordt ingeschat.

Als je kijkt naar de plaatsen waar de campagne-advertenties van Trump op televisie te zien zijn, dan is de strategie van zijn team om geen nieuwe staten op de Democraten te veroveren, maar de staten waar hij in 2016 won met alle macht te verdedigen. Waaronder Ohio dus. Wie weet lukt dat, er is ruim voldoende geld in kas. Maar dan moet Trump wel bij de les blijven. En op Goodyear banden blijven rijden.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.