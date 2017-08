Trump stopt de wereld te bekeren tot ‘the American way of life’. Goed idee?

De gigantische ommezwaai die Trump gemaakt had sinds hij als president eindelijk eens degelijke informatie onder ogen had gekregen, werd daarmee de kern van het nieuws. Daardoor bleef een andere ommezwaai onderbelicht. ‘Het is afgelopen met wederopbouwpogingen en de natie versterken in Afghanistan. Hoofddoel is nu: terroristen doden,’ schreef deze krant bijna terloops.

Dat is zwak uitgedrukt naast wat Trump daar zelf over zei. "Ik deel de frustratie van het Amerikaanse volk […] over een buitenlandse politiek die teveel tijd, energie, geld en bovenal levens heeft gespendeerd aan pogingen om landen om te vormen naar ons eigen beeld, in plaats van onze eigen veiligheidsbelangen boven alles te stellen."

Tegen het einde van zijn speech herhaalt hij die woorden vrijwel letterlijk. Tekstanalisten weten dan: er staat iets wezenlijks op het spel. En Trump voegt daar nog wat aan toe. 'We vragen van anderen niet hun levenswijze te veranderen' en vooral: 'We zullen niet langer Amerikaanse militaire macht gebruiken om democratieën op te bouwen in landen ver weg.' Het enige dat nog telt is een ‘principiëel realisme’ dat aan iedereen – maar om te beginnen voor de Amerikanen zelf – veiligheid en een beter leven moet garanderen.

Einde aan decennia buitenlandpolitiek

Terecht twitterde David Jan Godfroid, NOS-correspondent in Moskou: ‘Deze passage in Trumps speech lijkt me minstens zo belangrijk als zijn woorden over Afghanistan.’ De president maakte er een einde mee aan de uitgangspunten die de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten sinds decennia hebben vormgegeven. Democratie en mensenrechten stonden daarin officieel centraal. De achterliggende gedachte was dat een democratisch land niet zo snel tot oorlog en bedreiging van anderen – vooral de VS zelf – overgaat. De bevordering ervan was dus een belangrijke factor in het veiligheidsbeleid.

Maar daarachter school ook een belangelozer overtuiging. Democratie is goed en moet dus zoveel mogelijk over de aardbol worden verspreid. Je zou het de missionaire roeping van de Amerikaanse en zelfs de hele westerse wereldpolitiek kunnen noemen. Datzelfde geldt voor de verspreiding van de mensenrechten, die niet voor niets ‘universeel’ heten te zijn. De eerbiediging ervan werd een van de belangrijkste criteria voor het geven van hulp aan landen die zich daaraan wel, en het (dreigen met) gewapend ingrijpen in landen die zich daaraan niet committeerden.

Vanaf de jaren zestig heeft deze nieuwe missioneringsijver de oude goeddeels vervangen. Het westen seculariseerde, staat en kerk kwamen op steeds grotere afstand van elkaar te staan en ontwikkelingssamenwerking werd ontdaan van religieuze inbedding. Minder ideologisch gedreven werd ze echter allerminst. Aan de basis ervan werd het Godsgeloof vervangen door het geloof in de mens, zijn rechten en zijn democratie.