Trump schaadt aanzien VS

Robert Mueller, een zeer gerespecteerde ex-topman van de Amerikaanse federale opsporingsdienst FBI, zal onder meer nagaan hoe de Russische contacten zijn verlopen met Michael Flynn, die door Trump werd benoemd als veiligheidsadviseur maar al heel snel het veld moest ruimen. Het is pas de tweede keer ooit dat het Amerikaanse ministerie van justitie een speciale aanklager aanstelt om een FBI-onderzoek te leiden.

Lees verder na de advertentie

Trump heeft volgens Amerikaanse media geprobeerd het onderzoek naar Flynn te frustreren. Eerst door FBI-directeur James Comey te vragen ermee te stoppen, later door Comey wegens ‘incompetentie’ te ontslaan – iets wat bij een speciale aanklager veel moeilijker is. Mocht Trump daadwerkelijk het onderzoek in de wielen hebben willen rijden, dan is dat met de benoeming van deze man als een boemerang teruggekomen.

Per week stapelen de juridische en politieke problemen voor Trump zich op. En dat na slechts vier maanden als president. Los van de vraag of Rusland via Trump-medewerkers de presidentsverkiezingen kon beïnvloeden, ligt Trump ook zwaar onder vuur over de manier waarop hij omgaat met informatie van veiligheidsdiensten en bondgenoten. Door informatie over terreurplannen van IS door te geven aan de Russische minister Lavrov gaf hij blijk van óf een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, óf van een te nauwe band met Rusland. De vraag is wat erger is.

Per week stapelen de juridische en politieke problemen voor Trump zich op

Het totaalbeeld is ontluisterend. Trump heeft nauwelijks afstand genomen van zijn zakelijke belangen (waarin overigens ook schimmige geldstromen vanuit Rusland en de voormalige Sovjet-landen een rol spelen). Hij geeft geen inzicht in vroegere belastingaangiften en heeft zijn naaste familie op allerlei posities in het Witte Huis benoemd. Politiek gesproken krijgt hij nauwelijks iets van de grond, los van een benoeming bij het Hooggerechtshof en een eerste stap in de ontmanteling van het zorgstelsel Obamacare. Trump twittert, maar levert vrijwel niets, en lijkt zijn energie vooral te stoppen in het beschadigen van critici, media en de nationale en internationale veiligheidsdiensten.

Sommige commentatoren vragen zich bezorgd af waartoe een in de hoek gedreven president in staat is. In de VS zelf zijn veel controlemechanismen, in het buitenland veel minder. Laten we hopen dat Trump, en anders de staf om hem heen, het hoofd koel houdt. Het aanzien van de Verenigde Staten is wereldwijd door zijn optreden tot nu toe al meer dan genoeg beschadigd.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: Nieuwe aanklager is nachtmerrie voor Trump

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.