Trump kan best worden herkozen

Het coronavirus zal het politieke einde van Donald Trump betekenen, zeggen veel analisten. Walter Russell Mead vergeleek Trump in de Wall Street Journal met Napoleon. De Franse keizer won altijd totdat hij Rusland binnenviel. Dat was hem te machtig. Het coronavirus is Trumps Rusland. Hij weet er geen raad mee, want het is een tegenstander die hij nog niet eerder heeft getroffen.

Het dagelijks dodental stijgt elke dag en er zijn ondertussen 33 miljoen werklozen in Amerika. Sommige uitspraken van de president, zoals de suggestie om ontsmettingsmiddelen in mensen te injecteren, leverden hem veel hoon en spot op. Het lijkt tekenend voor een federale overheid die effectief leiderschap in zowel nationaal als internationaal opzicht ontbeert.

En toch vraag ik me af of dit alles werkelijk veel verschil zal maken, tenzij de situatie sterk verslechtert in het volgende halve jaar. Trump is niet minder populair geworden en misschien zelf iets gestegen in de peilingen. Hij zou best herkozen kunnen worden. Het blijft verbazingwekkend dat iemand die naar mijn gevoel zo door de mand is gevallen, toch herkozen kan worden. Maar dat komt ook door mijn eigen vooroordelen. En juist door zulke vooroordelen zullen anderen dan weer op hem gaan stemmen.

Denkbeelden van Trump-aanhangers

De meeste Amerikanen zijn voorzichtig en zien het nut van restricties. Maar alles in de Amerikaanse politiek is gepolariseerd, ook de discussie over de lockdown is beladen. Republikeinse gouverneurs willen de maatregelen meestal zo snel mogelijk versoepelen, terwijl Democratische gouverneurs restricties langer willen aanhouden. Dat is niet overal zo, maar wel zichtbaar als patroon. En het past perfect in de stereotypische denkbeelden van de aanhangers van Trump. Democraten zijn als socialisten voor staatsmacht, terwijl Trump en Republikeinen voorstanders zijn van de markt. Daarom profileert Trump zich nu als president die alles zo snel mogelijk open wil gooien, vooral als hij daarmee in conflict kan komen met Democratische gouverneurs.

Op zich is er niets mis met een debat, want niemand weet precies wat verantwoord is en wat niet, en staten die het niet zo nauw hebben genomen met de regels – zoals Florida – lijken vooralsnog ongestraft te blijven. Je kunt van mening verschillen en op basis van je eigen prioriteiten – economie of veiligheid – bepalen welke risico’s genomen zouden kunnen worden.

Maar rechtse websites en nieuwsbronnen maken het wel erg bont. Volgens de aanhangers van Trump hebben Democraten niet alleen te veel vertrouwen in de overheid, maar zijn ze er ook op uit om de overheid zoveel macht uit te laten oefenen als maar mogelijk is. De coronacrisis zou in deze optiek de Democratische gouverneurs heel goed uitkomen. Zo kunnen zij hun socialistische streven vormgeven door per nooddecreet de economie om zeep helpen en alles te sluiten.

En Democraten zouden zich laten leiden door hun intense verlangen om Trump te verslaan door met hulp van de linkse media paniek te zaaien en het virus zo angstaanjagend mogelijk te maken. Zo willen zij de grootste verdienste van Trump – de sterke Amerikaanse economie – een klap toedienen. Door Democraten genomen coronamaatregelen lijken zo feitelijk vooral bedoeld om de president een hak te zetten.

Zweden als voorbeeld

Dat andere overheden in het buitenland dezelfde maatregelen afkondigen als veel gouverneurs in Amerikaanse staten, lijkt deze rechtse media niet te deren, al is Zweden voor hen een frappant positief voorbeeld. Het gaat vooral om de strijd tussen Trump en zijn gehate tegenstanders – de rest lijkt bijzaak. In zo’n bubbel noopt het virus niet tot bezinning.

Uiteraard kan het nog spannend worden. Trump ligt nu achter in staten die hij moet winnen, staten die hard zijn getroffen door het virus, zoals Michigan en Pennsylvania. Veel hangt af van wat er straks in zulke staten gaat gebeuren. En veel zal afhangen van Joe Biden en de vraag of hij iets van zijn campagne kan bakken. Maar de marges zijn – net als in 2016 – smal. De meeste mensen weten wat ze gaan stemmen en het coronavirus lijkt daar weinig verandering in te brengen.

James Kennedy is een Amerikaanse historicus en decaan van het University College Utrecht. In Trouw geeft hij om de week zijn visie op de Nederlandse samenleving. Lees hier meer columns van James Kennedy.