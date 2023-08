Trump is meer maffiabaas dan politicus

Het jaar 2024 dreigt het bizarste verkiezingsjaar uit de Amerikaanse geschiedenis te worden. Oud-president Donald Trump, nog altijd huizenhoog favoriet voor de Republikeinse nominatie, zal zich waarschijnlijk een groot deel van de tijd in rechtszalen bevinden. De afgelopen tijd stapelden de aanklachten tegen Trump zich op. In maar liefst vier rechtszaken – twee federale, een in de staat New York en een in de staat Georgia – zal hij terechtstaan voor verschillende misdrijven tijdens en na zijn presidentschap.

Te vrezen valt dat Trump de juridische procedures en de verkiezingscampagne zal vermengen. Voor de man die zichzelf vooral als slachtoffer presenteert, bestaat er geen beter podium dan het beklaagdenbankje. Dus zal hij verder gaan met het zwartmaken van aanklagers en rechters, en het intimideren van getuigen. Zo blijft Trump afbreuk doen aan de instituties die de democratie en de rechtsstaat in de VS stutten, zoals de onafhankelijke rechtspraak.

Dat Trumps greep op de Republikeinse partij nog altijd niet verzwakt is, mag bizar heten. Electoraal opportunisme is dat in ieder geval niet: in 2020 en in 2022 stelden hij en de door hem ondersteunde kandidaten ernstig teleur. Een deel van de verklaring ligt ongetwijfeld in de angstcultuur die in de Republikeinse Partij gecreëerd is onder het bewind van Trump. Wie zich tegen hem uitspreekt, niet loyaal is, krijgt het aan de stok met zijn aanhang.

Intimidatiecampagnes tegen burgers

Die rücksichtslose wil om aan de macht te blijven, stijgt ook op uit met name de aanklacht in Georgia. Trump en 18 medeplichtigen staan er terecht voor allerlei pogingen om de verkiezingsuitslag te veranderen. De belangrijkste feiten zijn grotendeels bekend voor wie het nieuws volgde, maar wie de aanklacht leest, is toch weer gechoqueerd door hoe nietsontziend Trump en zijn trawanten te werk gingen.

Zo brachten ze een nietsvermoedende medewerker van een stembureau in gevaar door haar in het openbaar aan te wijzen als stemfraudeur, gebaseerd op gefabriceerd bewijs. Op allerlei manieren werd ze ook privé geïntimideerd om schuld te bekennen. Dit soort intimidatiecampagnes tegen burgers die in hun vrije tijd hun democratische plicht vervullen, zijn op zijn minst maffioos te noemen. Het is dan ook toepasselijk dat de aanklager in Georgia een wet gebruikt die ooit ontworpen is om de maffia aan banden te leggen.

Het is te hopen dat het ook lukt om Trump aan banden te leggen, al is het moeilijk een uitkomst te voorzien waarin hij en zijn trouwe aanhang berusten in een veroordeling of een verkiezingsnederlaag. Als een reguliere politicus moeten we hem in ieder geval niet meer beschouwen. Eerder als een maffiabaas die via de politiek zijn hachje probeert te redden.