Trump is dom en grof, maar hij twitterde wel de deur open van de saloon waar Kim rondhing

Donald plooide zijn mondhoeken nog verder naar beneden terwijl zijn geagiteerde gast de wereld liet zien hoe hij van de ontvangst genoot.

Als enige sterveling op deze planeet werd de Franse president door de lompe mastodont onder een lawine aan complimenten bedolven. “Great guy, yes! I love those frenchies.” Of zoiets. Op de Amerikaanse en Franse redacties was de titel van de voorpagina al gevonden: Macron is de Jiminy Cricket van Trump! Jiminy is het krekeltje dat als het goede geweten van Pinocchio dienst doet in de Walt Disney-tekenfilm.

De vergelijking kwam goed uit want ook de neus van Trump groeide bij iedere nieuwe leugen die hij sinds zijn verkiezing heeft gedebiteerd. En omdat Franse en Amerikaanse journalisten hun Hollywood-klassieken goed kennen, dachten ze echt dat slimme Macron de man was die in het oor van domme Trump fluisterde.

Maar na heel wat vleiende superlatieven van ome Donald en aaien over de bol van zijn gast, ging Trump-fluisteraar Emmanuel met lege handen terug naar huis. Nee, het is erger: hij ging zelf draaien als nooit te voren en omarmde bij gebrek aan beter de suggestie van Trump rond een nieuw Iran-akkoord. Wie heeft wie ingepakt? Net als de uilen in de serie ‘Twin Peaks’ is het Trumpisme misschien niet wat het lijkt.

"Ik heb ook een atoomknop en die van mij is groter", zei Trump. En toen was de vrede bijna getekend.