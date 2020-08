Trump gebruikt dezelfde handleiding als Loekasjenko

Het is elke ochtend weer de vraag: kijk ik eerst naar het Oosten of naar het Westen? Naar de protesten in Wit-Rusland, waar gestreden wordt voor een begin van democratie, of naar de Verenigde Staten, waar de democratie onbewoonbaar dreigt te worden?

Het zijn verschillende podia, waarop zich verschillende drama’s afspelen, ogenschijnlijk zonder enig verband. Toch zie ik een overeenkomst: in beide landen heeft de macht belang bij onrust, dreiging, geweld. En bij het angstbeeld van een burgeroorlog, die alleen de grote leider dan nog kan voorkomen. In beide landen is het aan de uitdagers van de macht om daar niet in te trappen, om te herkennen wat het is: een valstrik.

Gisteren was het de verjaardag van Alexander Loekasjenko, en de televisie begon de dag met beelden van wat militairen en burgers, opgesteld in een halve kring, sommigen met een vlaggetje in de hand. Ze prezen om de beurt hun geliefde president, noemden hem ‘vadertje’ en riepen driewerf hoera. De setting was sovjet, de sfeer deed denken aan die in het Witte Huis, waar Donald Trump zijn ministers graag bij elkaar mag roepen om zichzelf door hen te laten ophemelen, terwijl de camera’s inzoomen op hun trouwe honden-ogen. Misschien zijn de drama’s toch minder verschillend dan ik dacht.

Om het geweld tegen zijn eigen burgers te rechtvaardigen, heeft Loekasjenko een Navo-dreiging verzonnen; in Polen zouden de tanks al klaar staan om Wit-Rusland binnen te rijden. Hij verbindt die dreiging met de protesten tegen zijn regime, de buitenlandse vijanden verenigen zich met de binnenlandse, hun gezamenlijke doel is ‘publieke onrust, chaos, burgeroorlog, vele slachtoffers en economische neergang’.

Zolang het protest bevolkt wordt door mensen die geen enkel wapen hebben dan hun weerloosheid en geen andere wens dan eerlijke verkiezingen (over de Navo heeft niemand het in Wit-Rusland), missen Loekasjenko’s woorden elke kracht. Mogelijk houdt hij de macht nog een tijdlang vast, maar hij is zelfs de schijn van legitimiteit definitief kwijt. De zelfbeheersing van de burgers heeft hem totaal ontmaskerd.

Ik zeg het tandenknarsend, maar aan de legitimiteit van Trump kan niet getwijfeld worden. Hoe gebrekkig het Amerikaanse kiesstelsel ook, hij is volgens de regels verkozen en de poging om hem af te zetten, strandde in het Congres. Of hij de macht vrijwillig uit handen zal geven bij een nederlaag tegen Joe Biden weten we niet, hij zaait daar twijfel over en heeft het nu al over verkiezingsfraude door de Democraten. Voor het overige gebruikt hij dezelfde handleiding als Loekasjenko: het is kiezen tussen mij en de ondergang. Met beelden van brandende steden op de achtergrond, schildert hij ‘Bidens Amerika’ af als een land in oorlog. “Denk aan de smeulende ruïnes van Minneapolis, de anarchie in Portland, de bloedvlekken op de stoepen van Chicago.”

Ziehier wat gebeurt als geweld van de staat, zoals dodelijk politie-optreden tegen zwarte burgers, wordt beantwoord met geweld van de straat: het verschaft de staat een alibi. Een vals alibi, inderdaad, maar ook dat is al te veel.

