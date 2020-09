Trump-campagne smijt even wat minder met geld

In Amerikaanse verkiezingen gaan bedragen rond waar je je bijna niets meer bij kunt voorstellen. De afgelopen anderhalf jaar haalde de Trump-campagne 1,1 miljard dollar, zo’n 920 miljoen euro dus, op aan donaties. Grote van 5600 dollar (het maximum dat een persoon direct aan een kandidaat mag geven) en een heleboel kleintjes. Daarvan is 800 miljoen dollar alweer uitgegeven.

En wat heeft het Trump opgeleverd? Niet veel, zo suggereert een onderzoek van The New York Times. Een stroom aan advertenties op tv en Facebook heeft de afgelopen maanden niet geleid tot een grote stijging van Trump in de peilingen. Hij stond vrijdag 7,5 procent achter in de peilingen, afgaande op het gemiddelde dat de site Fivethirtyeight.com bijhoudt. Dat is een verbetering ten opzichte van eind augustus toen het verschil met zijn uitdager Joe Biden even was opgelopen tot 9,3 procent, maar het belooft nog steeds weinig goeds voor Trumps herverkiezing.

Aan de andere kant hebben die advertenties misschien wel voorkomen dat de steun voor de president instortte in de periode dat het coronavirus toesloeg en de economie klap op klap kreeg. Dat zou een van de redenen zijn geweest om zoveel geld uit te geven. “We moesten ons wel terugvechten”, zegt campagnemedewerker Jason Miller tegen The New York Times.

‘Ik ben Donald Trump’

Met de coronapandemie is het nog niet gedaan, en met de noodzaak voor terugvechten dus ook niet. Maar het grote geld uitgeven is wel even voorbij. De afgelopen weken waren er op de Amerikaanse tv-schermen opeens nauwelijks meer advertenties te zien met de bekende – en verplichte – eindzin: “Ik ben Donald Trump en ik keur deze boodschap goed”. En dat terwijl Joe Biden, die eerder dit jaar nog met geldgebrek te kampen had, nu per maand meer giften binnenhaalt dan Trump (in augustus 365 miljoen tegen 210 miljoen) en dat nog wel geld flink laat rollen in de vorm van tv-advertenties.

De campagne-organisatie van Trump zegt gas terug te hebben genomen uit strategische overwegingen en niet omdat het geld op dreigt te raken. De Republikeinse kiezers, zo denken ze, gaan ondanks de pandemie het liefst op of kort voor 3 november in persoon stemmen. Advertenties, die in de praktijk vooral de eigen aanhang motiveren om ook werkelijk te gaan stemmen, moet je in die periode uitzenden of op facebookpagina’s laten verschijnen. De Democratische kiezers, meer geneigd om de sombere waarschuwingen over het gevaar van het virus te geloven, kiezen in veel grotere aantallen voor stemmen per post. Dat is in sommige staten afgelopen week al begonnen, dus voor Joe Biden heeft geld uitgeven in een eerder stadium meer zin.

Bezuinigen

Maar achter de strategie van de Republikeinen zit ook het besef dat het geld de afgelopen maanden niet erg efficiënt werd uitgegeven. In juli verving Trump zijn campagne-manager Brad Parscale door Bill Stepien. Die sloeg aan het bezuinigen en kijkt heel anders aan tegen de dure ideeën die op het hoofdkwartier opborrelen.

Zo kocht de Trump-campagne in februari tijdens de altijd veelbekeken Super Bowl-wedstrijd (American football) nog uitzendtijd voor twee tv-advertenties, voor in totaal 11 miljoen dollar. Maar in het komende NASCAR race-seizoen zal er geen auto rondrijden met in grote letters ‘Trump’ erop, want Stepien vond 3 miljoen dollar daar te duur voor.

Dat is mogelijk een persoonlijke teleurstelling voor Donald Trump. Een deel van de strategie van Parscale leek te zijn met dergelijke stunts het moreel van de kandidaat op te vijzelen. De tv-advertenties in februari moesten mogelijk vooral laten zien dat Trump niet onderdeed voor collega-miljardair Michael Bloomberg, toen nog gegadigde voor de Democratische nominatie, die ook Super Bowl-advertenties had gekocht.

Trump voor Trump

Een soortgelijke motivatie ondersteunde vermoedelijk het plaatsen van advertenties voor een bedrag van een miljoen dollar bij tv-stations die uitzenden in de hoofdstad Washington DC. Die stad mag na november drie stemmen uitbrengen in het kiescollege dat de president kiest. Op basis van vorige verkiezingen lijkt het bij voorbaat uitgesloten dat daar stemmen voor Trump bij zitten. Maar Trump ziet als inwoner van Washington die tv-spots wel, en daar zal het om gegaan zijn.

Daarnaast is er door de campagne-organisatie ook Trump-geld uitgegeven omdat het ten goede kwam aan de familie Trump. Er werd kantoorruimte gehuurd in zijn Trump Tower in New York. En ook bijeenkomsten met geldschieters in het Trump International Hotel in Washington DC zijn goed voor de omzet van de Trump Organization.

Beter besteed

Voor 227 miljoen dollar aan activiteiten werd de afgelopen vier jaar uitbesteed aan een bedrijf, American Made Media Consultants, dat Lara Trump op de loonlijst heeft staan, de vrouw van zoon Eric Trump, en Kimberly Guilfoyle, de vriendin van zoon Donald Trump junior. Ook twee bedrijven van Brad Parscale zelf streken miljoenen op.

Parscale, die na zijn demotie nog wel voor de campagne bleef werken, bezwoer de New York Times dat hij alles deed in overleg met de familie Trump, en met name met Trumps schoonzoon Jared Kushner, aan wie Trump het directe toezicht op de campagne heeft toevertrouwd. Dat mag zo zijn, maar de Washington Post meldt dat Kushner nu heeft ingestemd met de nieuwe lijn die Bill Stepien heeft gekozen. Kennelijk is het ook tot de familie Trump doorgedrongen dat die 800 miljoen dollar beter besteed hadden kunnen worden.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.