Trump bluft zich door handelsconflicten en daar wordt Amerika niet per se beter van

Want het is zeer de vraag of de afspraken die de Verenigde Staten en Mexico vorige week maakten over onder meer de auto-industrie en waarover Canada nog nadenkt, positief zullen uitpakken.

Lees verder na de advertentie

Dat de Amerikaanse president Donald Trump geen liefhebber is van internationale handelsakkoorden is bekend. Direct na zijn aantreden trok hij de VS terug uit besprekingen met landen rond de Stille Oceaan, daarna bond hij de strijd aan met China en de Europese Unie. Hij introduceerde importtarieven op onder meer staal om, zoals hij betoogde, Amerikaanse fabrieken en werknemers te beschermen tegen de oneerlijke handelspraktijken vanuit het buitenland. Hij verklaarde zelfs dat de nationale veiligheid in het geding was, een argument om onder afspraken in internationaal verband uit te kunnen komen.

In dat perspectief is ieder akkoord dat wél wordt gesloten welkom. Zoals dat tussen Mexico en de VS. Onder druk van Trump, die eerder de zuiderbuur dreigde met de bouw van een muur tegen immigranten, ging Mexico akkoord met afspraken die autobedrijven verplichten een groter deel van hun productie in de VS te verrichten, daarbij met meer Amerikaanse grondstoffen te werken en met hogere lonen voor werknemers. Dat mag, zou je zeggen, al vreest de industrie zelf dat ze zo uit de markt wordt geprijsd.

Wie optimistisch is, of pro-Trump, kan het als vooruitgang zien dat er onderhandeld wordt en zelfs bewonderend constateren dat hij soms concessies afdwingt

Grof geschut Trump zei dit weekeinde ook dat er geen politieke noodzaak is Canada erbij te betrekken en voegde eraan toe dat het oude Noord-Amerikaanse handelsverdrag Nafta nu van tafel is. Dat is verbaal grof geschut, want Canada is voor de VS een belangrijker handelspartner dan Mexico. Veel senatoren in de VS zelf vrezen dat hun staten schade ondervinden als Nafta onderuitgaat. Want zoals op dit moment onderdelen van auto’s een paar keer heen en weer kunnen tussen de Noord-Amerikaanse landen voordat er in een assamblagehal een voertuig van wordt gemaakt, zo zal dat fijnmazige proces zwaar verstoord worden als er plots tarieven en beperkingen tussenbeide komen. Het is kortetermijndenken wat Trump beweegt. Wie optimistisch is, of pro-Trump, kan het als vooruitgang zien dat er onderhandeld wordt en kan zelfs bewonderend constateren dat hij soms concessies afdwingt. Maar door zijn neiging met landen apart te onderhandelen, te dreigen en te bluffen en soms terug te komen op eerdere beloftes (zoals in gesprekken met de EU), is het zeer de vraag of de VS er op langere termijn op vooruitgaan. Bij de onrust die dat veroorzaakt is niemand gebaat. In het Commentaar leest u de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Alle commentaren die eerder verschenen, vindt u hier.

Lees ook:

De VS en Mexico bereiken een akkoord over de toekomst van hun handelsdeal De VS en Mexico hebben een akkoord bereikt in hun onderhandelingen over de toekomst van het handelsverdrag Nafta. Volgens Trump betekent dit dat de door hem gewraakte naam Nafta - North American Free Trade Agreement - ook meteen de prullenbak in kan.