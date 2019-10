Trudeau, Macron en Klaver: gisteren geadoreerd, vandaag half vertrapt

Terwijl ik aan dit stuk begin, weten we nog niet hoe de Canadezen hebben gestemd in de landelijke parlementsverkiezingen. Dat premier Justin Trudeau het moeilijk zal krijgen, ongeacht of hij de macht weet te behouden, is vrijwel zeker. Wat mij hier fascineert, is de wispelturigheid van de publieke opinie en het electoraat: gisteren geadoreerd, vandaag half vertrapt. Of zoals gisteren in de Verdieping stond: ‘Iedereen was het erover eens: zo’n hippe premier had Canada nog nooit gehad’. Toch is er van de ‘Trudeaumania’ van vier jaar geleden weinig over.

Niet dat Trudeau verraad heeft gepleegd aan de progressieve politiek die hij tijdens de laatste campagne beloofde. Volgens deskundigen heeft de premier 92 procent van zijn verkiezingsbeloftes gerealiseerd, van het legaliseren van cannabis, tot hulp bij sterven, de opvang van vluchtelingen en een gelijk aantal mannen en vrouwen in de regering.

Ja, er zijn enkele affaires – of affairetjes – (zwarte schmink en ongepaste verkleedpartijen) en Trudeau heeft zijn aspiraties om klimaatkampioen te worden niet waargemaakt. Plausibeler is het dat politici die vol op het communicatie-orgel gaan, dit vroeg of laat met een drastische afname van populariteit en geloofwaardigheid bekopen. Nieuw zand om in de ogen te strooien raakt schaars en de ogen voor wie het bedoeld was, raken op hun beurt vermoeid. In de internationale pers lees ik soms harde oordelen over Trudeau, zoals van Olivier Turbide, docent communicatie aan de Université du Québec: ‘Vanaf zijn intrede in de politiek was Trudeau de politicus van beeld en imago. Hij had een rockstar-uitstraling en kwam over als een toegankelijke, menselijke en sympathieke politicus. Deze extreme zorg voor zijn imago heeft hem in het begin geholpen, maar de ­terugkeer op aarde wordt des te moeilijker als de ­betovering is uitgewerkt.’

‘Justin Klaver’ is vergeten

De politieke wereld lijkt aan een inflatie van jonge, dynamische en energieke politici onderhevig, die in communicatie het voornaamste gereedschap zien voor een succesvolle carrière. Ook zijn er meer politici die met Trudeau werden vergeleken, dit bleek geen eeuwige garantie voor succes.

In Frankrijk werd Emmanuel Macron toen hij president werd al vrij snel met de Canadese premier vergeleken. Ook hij wist als geen ander de burgers te charmeren met zijn communicatieve gaven. Na meer dan twee jaar heeft zijn imago van jonge en flitsende hervormer meerdere deuken opgelopen en is zijn populariteit gehalveerd.

Of neem GroenLinks-leider Jesse Klaver; ook zeer begaafd als het om de promotie van zijn imago gaat. Bij de laatste verkiezingen, waar hij als winnaar uitkwam, maakte de internationale pers vaak de vergelijking met Trudeau. Hij lijkt zijn jongste broer! De Engelstalige nieuwssite Mashable was lyrisch: ‘Vergeet Justin Trudeau, deze Nederlandse politicus gaat het hart van het internet veroveren’. Intussen is ‘Justin Klaver’ vergeten en in de peilingen heeft GroenLinks moeite om de winst van twee jaar geleden vast te houden.

