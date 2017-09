Trouw negeerde Pim Fortuyn helemaal niet

Trouw-Ombudsman Adri Vermaat vergist zich als hij schrijft dat de politieke redactie ten tijde van de opkomst van Pim Fortuyn dat fenomeen 'negeerde'.

Weinig andere politieke gebeurtenissen zijn zo aan de redactietafel gewikt en gewogen als dit verschijnsel en de maatschappelijke voedingsbodem waarop het gedijde. Van 'negeren' was geen sprake. Ik kan het weten: ik was erbij als chef van de politieke redactie.

Vermaat heeft gelijk dat het ons 'moeite' kostte Fortuyns entree op het politieke speelveld op waarde te schatten. Maar dat is geen diskwalificatie van het werk van deze redactie, juist niet. Het is inherent aan nieuws dat het tobben is om alle vragen die het oproept meteen te duiden.

Alleen de journalist die onmiddellijk denkt te weten hoe het zit zal dat geen hoofdbrekens bezorgen. Het is dus logisch dat de politieke redactie bij Fortuyns stormachtige opkomst aanvankelijk naar de juiste invalshoek zocht, in haar streven waarheidsgetrouw haar werk te doen. Beter dat dan journalistiek waarin aplomb voor trefzekerheid doorgaat.

Fortuyn weigerde zelf interviews

Wat de redactie hielp was dat collega Meindert van der Kaaij van meet af aan Fortuyns denkbeelden analyseerde om te doorgronden wat hem zoveel wind in de zeilen gaf. Mede dankzij diens spitwerk waren we op de sleutelmomenten in staat gedegen verslag te doen, zoals na het tv-debat waarin Fortuyn de arrogantie van PvdA-lijstrekker Ad Melkert ontmaskerde.

Vermaat doet de waarheid ook geweld aan met z'n stelling dat de redactie wars zou zijn van Fortuyn omdat hij geen 'deel uitmaakte van het Binnenhof'. Zo'n benauwde blik op de politiek wilde ze in haar journalistieke keuzes juist vermijden, door te letten op de maatschappelijke relevantie van Binnenhofse aangelegenheden.

Bij de verkiezingen van 2002 zaten er in het archiefmapje van Trouw inderdaad geen citaten van Fortuyn, maar anders dan Vermaat veronderstelt, niet als gevolg van desinteresse in zijn opvattingen, maar omdat hij elk verzoek om een interview had geweigerd.

Zelf kijk ik op deze periode terug als voorbeeldig voor de journalistiek van Trouw: snel als het moet, maar wel met gepaste afstandelijkheid en altijd waakzaam voor hypes en andere winderige toestanden.

Ik heb er in elk geval geen kater aan overgehouden. Ook daarin vergist de Ombudsman zich.

