Trouw geeft ruim baan aan fotografie, maar zal nooit een plaatjeskrant worden

Als deze lezers zich gisteren gestoord hebben aan de 13 pagina's die wij gisteren in de Verdieping hadden uitgetrokken voor het fotoproject 'Wasteland' van fotograaf Kadir van Lohuizen, dan kunnen ze de beschuldigende vinger naar mij wijzen.

Van Lohuizen meldde zich een tijd terug bij de krant om aandacht te vragen voor zijn project. Dat had toen al in diverse kranten in het buitenland gestaan, onder andere in de The Washington Post. Hij had er een World Press Award voor gekregen.

Van Lohuizen fotografeerde wereldwijd hoe wij de enorme hoeveelheden afval, die wij door ons consumptiegedrag produceren, verwerken. En dat verschilt per land en per continent. Afval dat wij in hoog moderne landen niet meer zien als het eenmaal in de kliko of verzamelbakken is gedeponeerd.

Van­zelf­spre­kend zal Trouw nooit een 'plaat­jes­krant' worden. Alleen moeten uitzonderingen wel mogelijk zijn

Zelf zegt Kadir van Lohuizen over zijn fotoproject: "Ik hoop dat mensen denken: allemachtig, ik wist niet dat dit zo'n groot probleem was, daar zou ik best eens wat beter over na kunnen nadenken. Eigenlijk kun je alles wat je weggooit wel op een of andere manier opnieuw gebruiken, maar dat is niet hoe we naar afval kijken''.

Veelzeggende fotografie Het belang van dit onderwerp, de bijzondere wijze waarop Van Lohuizen de verwerking van het afval in beeld bracht, onder andere met drones, en de hoge kwaliteit van zijn foto's, deden ons besluiten met hem in zee te gaan. We concludeerden toen ook dat we moesten uitpakken als we dit goed over het voetlicht wilden brengen. Minder tekst, veel beeld. Waar we normaal gesproken in woorden uitleggen hoe een kwestie of een probleem in elkaar steekt, met één of enkele foto's of illustraties er bij, kozen we nu expliciet voor de veelzeggende en krachtige fotografie van Kadir van Lohuizen, afgedrukt over 13 pagina's, inclusief de cover van de Verdieping. Voor de site hebben we Van Lohuizens' Wasteland-project voorzien van een droneopname en animaties. Hiermee willen we de bijzonderheid van het project belichten dat naar onze opvatting past binnen de waarden van de krant, waarbij we veel aandacht schenken aan duurzaamheid en het streven naar een schonere wereld. Vanzelfsprekend zal Trouw nooit een 'plaatjeskrant' worden, zoals een lezer mij een keer schreef. De krant benadert onderwerpen altijd vanuit de inhoud en tekst. Alleen moeten uitzonderingen wel mogelijk zijn, als een onderwerp zich daarvoor leent, of in het geval van ons zaterdagmagazine Tijd, illustraties en beeld onderdeel uitmaken van het 'weekendgevoel'.