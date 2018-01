Tropenarts is ook goed voor onze zorg

Wie in de tropen werkt lijkt zwaar gehandicapt als daar nauwelijks een laboratorium ter beschikking staat, maar traint wel extra ogen en oren om het zoveel mogelijk zonder te doen. Zo wordt een voorsprong opgebouwd op in Nederland achtergebleven collega's die nauwelijks af kunnen leren om 'voor alle zekerheid' zoveel mogelijk (overbodig?) onderzoek te blijven doen.

Wie met (te?) weinig middelen heeft leren werken keert terug als een 'goedkope' dokter waar elk ziekenhuis dat later met hem/haar te maken krijgt aan kan 'verdienen'. Als tropenarts, zij het minder goed opgeleid dan tegenwoordig mogelijk is (het was in 1972), heb ik noodgedwongen vaak en diep moeten nadenken over leven en dood, over wat wel en niet zinvol , wat (on)betaalbaar en wat technisch (on)haalbaar was.

Mijn ervaring als tropenarts heeft me geholpen in het begeleiden van ouders die een kind hebben verloren.

Misschien heb ik het daardoor, later in Nederland, beter gedaan in de begeleiding van ouders die een kind moesten verliezen na dit in een geheel andere cultuur soms op één dag meer te hebben meegemaakt dan later in een heel jaar.