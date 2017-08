Trek je laarzen aan en ga bramen plukken

Ik bleek een stroper te zijn die flink bestraft kon worden. Het plukken van bramen werd gedoogd, zo las ik, maar niet meer dan een vol bakje. Boven die grens bleek het om een misdrijf te gaan. De reden was even begrijpelijk als sympathiek: bramen dienen als voedsel voor dieren.

Wel vroeg ik me af wie die brameneters waren. De site van Staatsbosbeheer zou me wijzer maken. Daar was echter niets te vinden. Vreemd, omdat die organisatie verantwoordelijk was voor dat nieuws. Het werd nog vreemder en wellicht ook veelzeggend: er was maar één site, die van Vroege Vogels, met de gezochte informatie. Uit een artikel van 15 oktober 2010 bleken veel vogelsoorten, vliegen, wespen, muizen en de vos bramen te eten.

Zelf ben ik een geducht bramenplukker. Dat levert heerlijke jam op en wat praktijkervaring.

Die bramen zullen binnenkort op de grond ploffen en verrotten

Talloze bramenvelden zijn onbereikbaar voor mensen. Ze liggen bijvoorbeeld op hellingen of langs waterkanten. Dieren kunnen daar wel bij. Ze hebben vrijwel het rijk alleen. Op zich al reden genoeg om het plukverbod op te heffen.

Het is waar, een enkele keer heb ik een merel met een braam zien wegvliegen. Vaker heb ik een late wesp zich zien volzuigen met bramensap, zittend op een overrijpe braam. Muizen en vossen heb ik niet gezien. Muizen zijn zo klein dat mensen geen concurrent kunnen zijn. Dat geldt in belangrijke mate ook voor vossen. Verder zullen ze hun braampje meepikken, maar veel werk zullen ze er niet van maken, met hun gevoelige snuit en de grote, gemene doornen. Blijven over de vliegen. Ik heb niet gezien dat ze van bramen eten, wel dat overrijpe bramen snel vol zitten met maden.

Dit jaar waren de eerste bramen al rond half juli rijp, waarschijnlijk door de zeer warme junimaand. Op 1 augustus plukte ik mijn laatste bramen, want de lege glazen potten waren op. Ik liet mijn blik nog een keer over het bramenveld dwalen. Het hing vol. Die bramen zullen binnenkort op de grond ploffen en verrotten. Hele karrevrachten. En zo gaat dat in ons hele land.

Alles overwegende zou Staatsbosbeheer zijn ontmoedigingsbeleid beter kunnen omzetten in bemoedigingsbeleid. Mensen, trek je oude kleren en laarzen aan, pak bakjes en emmertjes en ga eropuit. Zo kom je nog eens ergens, in de natuur.

