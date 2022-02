Trauma’s uit de geschiedenis, daar moet je voorzichtig mee zijn

Je moet met traumatische gebeurtenissen uit de geschiedenis uiterst voorzichtig zijn. De Shoah of Holocaust vormt door de moord op zes miljoen Joden door nazi-Duitsland een van de grootste tragedies uit de geschiedenis. Uit respect voor slachtoffers en nabestaanden moet je hier zeer behoedzaam mee omgaan. Helaas hebben sommigen de laatste jaren de neiging een hedendaagse blik achterwaarts te werpen die niet zelden ideologisch gekleurd is.

In deze valkuil is de Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg onlangs getuimeld tijdens een uitzending van de Amerikaanse zender ABC. In een discussie zei Goldberg dat de Holocaust geen rassenkwestie was maar ‘de onmenselijkheid van de ene mens tegenover de andere.’ Haar uitleg nam zelfs een vorm van herschrijving van het lijden aan: ‘Dit is wat witte mensen andere witte mensen hebben aangedaan.’ Hiermee borduurde de actrice voort op een tendens die de woke-beweging, vooral in de VS, tracht te verspreiden: er kan alleen sprake zijn van racisme als slachtoffers mensen van kleur zijn. Dit incident was de oorzaak van grote ophef en leidde tot een schorsing van een paar weken van Whoopi Goldberg bij ABC. Overigens heeft de actrice snel haar verontschuldiging aangeboden voor haar omstreden uitspraken.

Soms ontstaan ook in Nederland pijnlijke discussies als het gaat om het definiëren van historische gebeurtenissen. Dit was onlangs het geval naar aanleiding van een tentoonstelling in het Rijksmuseum over de Indonesische onafhankelijkheidsperiode. De term ‘bersiap’, die stond voor een uiterst gewelddadige periode tegen Indische Nederlanders, zou niet meer gebruikt worden vanwege een racistische connotatie. In Frankrijk probeert president Macron al een tijdje een aantal taboes te slechten rond de dekolonisatie van Algerije en de bevrijdingsoorlog (1954-1962) die daar plaatsvond. Verrassend was dat Macron vorige week de noodzaak benadrukte om de raciale moorden van Algerijnen op Europeanen op 5 juli 1962 in Oran te erkennen, en ook de rol hierin van het Franse leger dat weigerde op te treden.

In de stad waar ik geboren ben, werden op de dag van de viering van de onafhankelijkheid honderden Franse burgers (zogenaamde ‘pieds noirs’) wreed gefolterd, ontvoerd of vermoord. Vlak voor deze moordpartij waren we, met mijn moeder, broer en zus, stad en land ontvlucht. Mijn vader, die politie-inspecteur was, had een lijst in handen gekregen die door plaatselijke militaire chefs van de Algerijnse ALN (Armée de Libération Nationale) was opgesteld. Daarop stond de naam van mijn moeder, tussen die van andere jonge vrouwen, die allen ontvoerd dienden te worden voor het exclusieve gerief van ALN’ers.

Gisteren wilde ik wat details hierover voor dit stukje nog weten en belde ik moederlief (90). Ze zei zich niets meer te herinneren en wilde zich ook niets meer herinneren: ze had er kennelijk geen behoefte aan. Je kunt trauma’s uit de geschiedenis, ook op familieschaal, soms herschrijven of manipuleren, maar je kunt deze ook verdringen en dus ontkennen.

