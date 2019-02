Transgenderisme is biologisch bepaald, geen ideologie

Godsdiensthistoricus David Bos schetst in vogelvlucht de geschiedenis van het christendom in Nederland in relatie tot homoseksualiteit en Nashville. Hij legt helder uit dat je in Nederland volgens conservatief-christelijke consensus wel mag zijn, maar niet mag doen, wat haaks staat op artikel 7 van de Nashville-verklaring waarin staat dat het zondig is ‘…wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit’. In de context van deze Nashville-verklaring stelde tot mijn verbijstering SGP-voorman Van der Staaij bij Eva Jinek vorige maand dat transgenderisme ‘een ideologie’ is.

Welnu, transgenderisme (ook wel transseksualiteit of genderdysphorie genoemd) is géén ideologie maar een biologische bepaaldheid. Net zoals de kleur van je haar of je ogen een biologische bepaaldheid is, zo geldt dat ook voor onze genderidentiteit (het gevoel man of vrouw of beide te zijn) en onze seksuele oriëntatie (hetero-, bi- of homoseksualiteit). Sinds 1990 hebben postmortem-onderzoek en scans bij transgenders structurele en functionele geslachtsverschillen laten zien met een meer vrouwelijk en/of minder mannelijk brein bij mannen die zich vrouw voelen en een meer mannelijk en/of minder vrouwelijk brein bij vrouwen die zich man voelen.

Er ontstaat een mismatch tussen de gen­de­ri­den­ti­teit en het geslacht van het lichaam

Ook zijn er structurele en functionele hersenverschillen gevonden in de hersenen van mens en dier in relatie tot de seksuele oriëntatie. Ook in de dierenwereld is homoseksueel gedrag beschreven bij insecten, vertebraten (zoals vogels) en zoogdieren. Bij homoseksuele schapen zijn soortgelijke hersenveranderingen te zien in de hypothalamus als bij de mens. Kortom, niets natuurlijks is de mens vreemd.

Bij transgenderisme laat wetenschappelijk onderzoek zien dat tijdens de vroege hersenontwikkeling er een mis-match ontstaat tussen de genderidentiteit (het geslacht van de hersenen) en het geslacht van het lichaam. Dit geeft veel stress bij mensen die dit overkomt. Transitie naar het gewenste lichaam en geslacht maakt voor deze groep weer een goed leven mogelijk.

Laten we dus moeder natuur met haar biologische variaties in relatie tot seksuele oriëntatie en de genderidentiteit blijven onderkennen en daar verdraagzaam, waardig, respectvol, warmhartig en waar nodig helpend, mee omgaan. Zodat niemand zich onveilig of buitengesloten hoeft te voelen.

