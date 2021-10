Trage afhandeling schade toeslagenouders kan zo niet doorgaan: noblesse oblige

Een jaar nadat de politiek beloofde dat de gedupeerde ouders van het toeslagendrama zouden worden gecompenseerd, is het overgrote deel nog steeds niet geholpen.

Dat is gekmakend en meer dan beschamend te noemen. De ouders raken gefrustreerd en wanhopig. Want ondanks de belofte worden ze nog steeds aan het lijntje gehouden en krijgen ze nauwelijks informatie of hulp. Er is nog geen 10 procent van de zaken afgerond, van de 47.000 ouders die zich als toeslaggedupeerde voor compensatie hebben gemeld. En in plaats van in de versnelling te gaan, zoals was beloofd, behandelt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) juist steeds minder zaken.

De organisatie is aan het vastlopen, zei de Nationale Ombudsman deze week. Hij noemt het fout te denken dat je deze ellende kunt herstellen met hetzelfde systeem dat de toeslagenouders juist in de ellende heeft gestort. Een complexe organisatie als de Belastingdienst leert traag, en het helpt niet om dan dure externe consultants in te huren.

De ouders krijgen te horen dat ze voor ‘onbepaalde tijd’ moeten wachten op informatie of behandeling van hun zaak. Ze krijgen hun dossier niet in te zien en zelfs de advocaten komen er bij de Belastingdienst niet door, zo bleek uit hun alarmbrief deze week.

Dat de Belastingdienst grote systeemproblemen heeft, is bekend. De informatiehuishouding is er niet op orde. Dossiers zijn niet compleet, omdat brieven, mails, memo’s, toeslagbesluiten en verslagen van overleg niet systematisch worden bewaard. Tegelijkertijd zijn de werkprocessen zo strak ingericht, dat medewerkers nauwelijks ruimte krijgen ouders te helpen. En met signalen dat er iets fout gaat, wordt weinig gedaan. Medewerkers vrezen zelfs repercussies als ze de klok willen luiden.

Te weinig aandacht voor de mensen om wie het gaat

Ook de raadspersonen van de Belastingdienst stelden deze week in hun eindverslag dat de werkwijze te veel is gericht op ‘snel en veel’ produceren, met te weinig aandacht voor de mensen om wie het gaat.

Deze krant schreef in het voorjaar al over de interne angstcultuur en het vastlopen van de schadeafhandeling. Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen wuifde dit toen weg. Maar deze zomer kondigde ze aan toch op zoek te gaan naar een andere werkwijze, één die wel voor een snellere compensatie kan zorgen. Maar daarin zit ook geen schot, want de eerste brainstormdag vond pas vorige week plaats.

Het is duidelijk dat het zo niet langer kan. Een rigoureus andere werkwijze is nodig om de ouders recht te doen. Het kabinet-Rutte III is afgetreden vanwege deze toeslagenaffaire. Straks treedt de coalitie opnieuw aan, terwijl de ouders nog niet zijn geholpen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Noblesse oblige.