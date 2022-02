Tot aan het huwelijk tussen Beatrix en Claus is parlementaire toestemming nooit een probleem geweest

Willem-Alexander wilde de troon opgeven voor zijn grote liefde Máxima. Waarom moet een parlement toestemming geven voor een koninklijk huwelijk?

“Als het de man is die me steunt, van wie ik hou, met wie ik mijn leven door wil brengen en het parlement geeft geen toestemming, nou, dan moeten we nog maar zien wat ik doe.” Aldus kroonprinses Amalia in het boek van Claudia de Breij. Vervang het woordje man door vrouw en we horen hier de echo van Amalia’s vader, Willem-Alexander.

Uit de vierdelige documentaire Een porseleinen huwelijk, die deze week op tv wordt uitgezonden, blijkt dat Willem-Alexander bereid was de troon op te geven voor zijn grote liefde Máxima Zorreguieta. De makers spreken zelfs van een ‘dreigende constitutionele crisis’. Bron van spanning: de door de regering ongewenste aanwezigheid van Jorge Zorreguieta bij het huwelijk. Máxima’s vader was staatssecretaris geweest in het Argentijnse Videla-regime, dat tienduizenden tegenstanders ombracht. Volgens de aantekeningen van diplomaat Max van der Stoel zou koningin Beatrix toen tegen premier Kok, die op afwezigheid van Zorreguieta aanstuurde, gezegd hebben : “Ik ben u dankbaar – gevolgen niet te overzien”.

Onder die ‘gevolgen’ viel het risico dat Willem-Alexander zou afzien van de troon. Volgens artikel 28 van de Grondwet moet de koning toestemming hebben voor zijn (of haar) huwelijk. Stemmen de beide Kamers niet in, of vragen de paleistortelduiven geen toestemming, dan heeft de (aanstaand) koning geen recht meer op de troon, de kinderen uit zo’n huwelijk evenmin.

Willem-Alexander wees er bij de aankondiging van zijn verloving fijntjes op, dat officieel niet híj toestemming aan het parlement hoeft te vragen, maar de regering. Want die is staatsrechtelijk verantwoordelijk, en daar zit ’m de reden voor zo’n wet. De regering moet zich ervan vergewissen dat de huwelijkskandidaat ‘geschikt’ is. Harde criteria zijn er niet, maar dat afkomst, loopbaan en gedrag (van de kandidaat én directe familie) en aanvankelijk ook godsdienst een rol speelden, maakt de geschiedenis duidelijk.

Rond de verloving van Willem-Alexanders tante Irene is het land vier maanden in rep en roer: de prinses is in het geheim overgedoopt tot het katholieke geloof van haar geliefde, die als lid van het adellijke huis De Bourbon de Parme ook nog eens politieke aanspraak maakt op de Spaanse troon. Irene is bereid haar rechten op te geven. Uiteindelijk dient de regering de wet daarom niet in en trouwt Irene in Rome, zonder haar ouders, die het huwelijk op tv moeten volgen. De Kamer debatteert in die dagen stevig over de vraag wat de kwestie betekent voor de verhouding staatshoofd/kabinet en over – hoe actueel – het gebrek aan goede informatievoorziening.

Beatrix wil wél toestemming. Tot aan haar voorgenomen huwelijk met Claus is dat nooit een probleem geweest. Van 1816 tot 1936 trouwt de ene na de andere prins en prinses uit de Oranjefamilie mét parlementaire goedkeuring, tot de nichten van de koningen aan toe. Willem III zelfs tweemaal, eerst als prins en daarna als koning in 1878 met Emma van Waldeck-Pyrmont. Maar de komst van de Duitse Claus doet veel stof opwaaien, vooral onder de joodse bevolkingsgroep en het voormalig verzet. Er gaan stemmen op voor een referendum, in de geest van de jaren zestig. De koningsgezinde Telegraaf schrijft: ‘Het volk zal moeten beslissen en niet een stelletje Kamerleden, bang voor hun politieke loopbaan.’

Of ze nu bang zijn of niet, de meerderheid van de Tweede Kamer (132 leden) stemt in 1965 vóór. Vijf PvdA’ers en de vierkoppige PSP-fractie zijn tegen. De communisten stemmen niet. Ook in 2001 bij Willem-Alexanders huwelijk stemt de Staten-Generaal in grote meerderheid in. Enkele republikeinen uit PvdA, GroenLinks en D66 stemmen tegen, de SP onthoudt zich. De SGP zet haar politieke en religieuze (Máxima blijft katholiek) bezwaren opzij.

Of Amalia ook kijkt naar Een porseleinen huwelijk maakt de RVD niet bekend.

Ja-woord zonder toestemmingswet 1. Prinses Irene met Carlos Hugo in 1964

2. Prinses Christina met Jorge Guillermo in 1975

3. Prins Friso met Mabel Wisse Smit in 2004