Topmanagers moeten het glazen plafond van bovenaf stukslaan

Etnische en culturele diversiteit houdt de gemoederen bezig in de samenleving en dus in de publieke en private sector.

De eerste streefcijfers voor diversiteit bij de overheid dateren uit 1986. Steeds weer zijn ze bijgesteld en steeds opnieuw zijn ze niet gehaald. Het lijkt onbegonnen werk. Ruim dertig jaar diversiteitsbeleid zonder substantieel resultaat. Vooral in de top van organisaties is nauwelijks kleur te bekennen. Dat moet veranderen, vindt het huidige kabinet, en het heeft de Sociaal-Economische Raad (Ser) om advies gevraagd.

Onlangs organiseerde de Ser een feest voor bestuurders, CEO’s, rolmodellen en ambassadeurs om het belang van culturele diversiteit in de top van organisaties te benadrukken. Voor de zoveelste keer konden we horen: Het is tijd voor actie!

Windowdressing

De vraag is of hierdoor een nieuwe wind gaat waaien en wat die ons zal brengen. Dringend verzoek: alstublieft geen losse flodders meer, zoals speciale talentenprogramma’s, netwerkborrels, ambassadeursnetwerken, bewustwordingstrainingen, en zeker ook niet meer diversiteitsadviseurs en recruiters. Het effect van al deze maatregelen is niet bewezen. Trouwens ook niet van het steeds maar terugkerend en als wondermiddel beschouwd fenomeen streefcijfers. Welke lering kunnen we trekken uit deze oeroude interventie?

Enerzijds categoriseren wij daarmee mensen in groepen: je wordt geacht met een gekleurde bril te kijken naar collega’s, studenten en docenten. Die dan, als ze inderdaad getint zijn, worden geëtaleerd als: ‘Kijk ons eens! Wij doen het goed, want wij hebben Hannah en Murat tussen ons.’

Anderzijds zijn streefcijfers zeker geen garantie voor meer diversiteit. De overheid slaagde er niet in om met behulp van dit instrument de etnische diversiteit op het gewenste niveau te brengen. Het streven was 8,5 procent in het jaar 2011; in 2017 had 7 procent van de overheidsdienaren een niet-westerse achtergrond. In 1999 was dit 2,5 procent. De lichte toename is deels te danken aan het feit dat er steeds meer hoogopgeleide biculturelen de arbeidsmarkt betreden. Kortom, de miljoenen aan investeringen in beleid en acties rond diversiteit kunnen we grotendeels als weggegooid geld beschouwen.

Niet verbazingwekkend: ook aan de top gaat de groei van culturele diversiteit niet vanzelf. Anno 2018 wordt een kleine 1 procent van de hoogste posities binnen de overheid bekleed door mensen met een migratieachtergrond. Het hanteren van quota voor etnische diversiteit in boardrooms is tijdverlies en fungeert op z’n best als windowdressing.